「彈跳夥伴」超可愛但越玩越刺激的音樂節拍遊戲（iPhone, Android）

「彈跳夥伴」是一款一開始以為很簡單，然後越玩越刺激的音樂節拍遊戲，畫風超級可愛，，

主角們都是圓嘟嘟的動物們，透過移動手指來控制動物，成功跳過由平台所組成的障礙路線到達終點即可過關。

遊戲共分為八個世界，每個世界除了有不同的場景主題外，也都會使用不同的歌曲，而在每個世界中都必須滿集 8 顆紅寶石才能解鎖下一個世界，關卡的難度會隨著音樂的速度而越來越高，尤其來到最後一關卡時，幾乎會讓你沒有喘息的時間。

如果不小心失足掉落平台就算失敗，不過都可以有用金幣接關的機會，聚精會神就能提高成功機率唷！透過提升玩家等級或是達成特定的挑戰，就能解鎖新的動物角色，而角色又分為三大類，在彈跳時也會發出不同的音效，可為音樂節奏添加更多的趣味性，玩起來有不同的樂趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 彈跳夥伴

彈跳夥伴 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Jaffa Jam Limited

Jaffa Jam Limited 官方網站： http://www.jaffajam.com/

http://www.jaffajam.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

由於是音樂節奏遊戲，若能戴上耳機可以有更好的遊戲體驗哦！接著按下「接受」即可進入遊戲。

在畫面上按住並左右拖動即可控制動物的位置，遊戲開始後，動物就會自動往前彈跳，玩家需依前方平台的位置來控制左右移動，讓動物可成功踩上平台往前進。每個世界都有八個關卡，走到終點就可以獲得一顆紅寶石。

過關後，可收集金幣與獲得經驗值，有時還可獲得「贈品」哦！

在關卡中跳過有金幣的平台即可收集金幣，但若不小心掉落平台就失敗啦！如果已經走了超過一半的路程就可以考慮是否要用金幣來接關唷！

當玩家升級時，就會解鎖一個新的角色，可在首頁下方點入查看選用。

動物角色有三種取得方式，靠買寶箱解鎖、完成挑戰解鎖或是玩家升級解鎖，三種分類的動物彈起來的聲音都不一樣，很好笑！XD

完成前一個世界的所有關卡就可以解鎖下一個世界，每個世界除了主題不同外，也會更換音樂，而且會加入一些不同的挑戰元素，例如移動的平台、不可觸碰的障礙物等。

在首頁下方可點入「挑戰」列表，達成的項目就可以點擊收集獎勵。

點入「木箱」就可以用金幣開啟寶箱，可以隨機解鎖新角色！