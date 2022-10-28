「Photock」日本免費圖庫，超過 7,000 張圖片、高解析度、可商用！

「Photock」與之前介紹的「東京デート」及「無料写真素材」都是以日本當地景物為主的免費圖庫網站，如果需要尋找與日本相關的元素，這三個圖庫應該都能滿足你的需求。而且它們的使用範圍皆沒有太多的限制，個人或商業用途都沒問題。

「Photock」圖庫所包含的素材類型很多，在日文的主網站上還有提供以地區為條件的篩選功能，，

而英文與簡體中文網站則可以從分類目錄來著手，有自然風景、植物花卉、街景、飲食、動物、煙火、建築物、夜景等，也有提供關鍵字搜尋功能，輸入繁體中文同樣可搜尋到相關的圖片。

目前有超過 7,000 張的圖量，陸續都還有在更新中，且大多提供高達 8,000px 或更高的解析度，使用時無需標註來源，下載時不用註冊會員，每張圖片都有 4 種尺寸可供選擇下載，對使用者來說相當有友善哦！

 
  • 網站名稱：Photock
  • 網站網址（日文）：https://www.photock.jp/
  • 網站網址（英文）：https://www.photock.org/
  • 網站網址（簡中）：https://www.photock.asia/
    •  

    網頁畫面：

    這邊先以簡體中文網站來示範。開啟網站後，就可以使用關鍵字來搜尋，或者往下拉也可以看到一些熱門或推薦的分類可以直接點入查找相關的圖片。



    點擊上方的「範疇」就可以切換到分類目錄



    點入想要的圖片素材，可在右側看到一些相關的攝影數值與資訊。



    往下拉就可以看到 4 個下載按鈕，可依需求選擇適當的尺寸下載使用。



    如果想要用日本的地名來篩選圖片，可打開日文主網站，在上方切換到「地域名から探す」，就可以看到日本各地的區域名稱列表，往下拉一點，在左側也有可複選的功能。

    最後更新：10-28, 2022 下午 12:20

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