「東京デート」日本各地街道、景點圖片素材庫，免費下載可商用！

「東京デート」是一個專門提供日本各地街道、景點圖片素材的網站，包含新宿、澀谷、台場、原宿、表參道、池袋、東京晴空塔、淺草、六本木、上野公園、羽田機場、東京迪士尼、沖繩、神奈川、千葉等，目前網站上已有超過 10,000 張的圖片可免費下載！

所有的圖片都是由站長自行拍攝的，全部開放免費使用，無需標註來源，無論是個人、商業、學術、教育等都沒問題，，

可以用於電視、雜誌、傳單、廣告、影片、網站等設計，也可以做為畫漫畫、插圖時的參考圖之用，只要不是直接轉售，基本上都沒問題！不過商業使用的話，若照片中含有特定形象的主體（例如晴空塔），站長建議還是要盡可能取得主體的許可唷！

圖片的解析度都很不錯，直接展開圖片就可以使用滑鼠右鍵選單中的「另存圖片」將其保存下來，不需註冊登入帳號或經過其它的更多的步驟，下載非常簡單。網站上有非常詳細的分類可以幫助使用者更容易找到需要的城巿、景點，另外也有特別用季節來區分，可快速找到不同季節景色的城巿照片，提供給大家參考囉！

網頁畫面：

以圖庫網站來說，它的各種說明文字真的相當多，在網頁左側就可以看到各種的地點分類，可以快速找到需要的城市街道或景點。





點入感興趣的分類，就可以看到圖片列表。





點擊想要的圖片即會在新分頁開啟，點擊滑鼠右鍵使用選單中的「另存圖片」即可將其保存下來。