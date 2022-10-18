CompressImage.io 可瘦身約 90% 的圖片壓縮工具，圖片不離開電腦、沒有數量/大小的限制！

「CompressImage.io」是一個圖片壓縮工具，所有的操作只會在瀏覽器上進行，圖片不上傳到伺服器，離線也可以使用，而且處理速度超級快！支援 JPG 與 PNG 圖檔，可批次壓縮多張圖片，，

沒有數量、圖檔大小的限制。

圖檔在經過壓縮後雖然畫質多少會有所減損，但肉眼幾乎看不出來，只需要幾秒鐘的時間，就能將圖檔壓縮近 90%，使用上完全免費，若有需要的話，還可以將壓縮後的圖檔轉換為 WEBP 格式唷！預設壓縮率為 70%，輸出圖片的最大寬度或高度在 4000px，這些都可以依需求來做調整。提供給大家參考囉！

 
  • 網站名稱：CompressImage.io
  • 網站網址：https://compressimage.io/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊「Select Files」從電腦選取要壓縮的圖片，或將圖片拖曳到「虛線框」中。可一次選取多張圖片，沒有數量的限制。



    接著就會在數秒內進行壓縮，可在下方看到完成進度。右側可看到每張圖片壓縮的百分比，最下方則可看到此次壓縮的總成果。點擊「Download Zip」就能以壓縮檔的方式將所有壓縮後的圖片下載回來。



    若想調整一些設定，可點擊「虛線框」上方的圖示，調整壓縮率、最大尺寸或是將圖檔轉換為 WEBP 格式等。

    最後更新：10-18, 2022 下午 12:26

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