Battle Cats Quest 貓咪滾滾對撞大賽，所有動物都圓圓的好可愛啊！

《貓咪大戰爭》（The Battle Cats）這款遊戲就算沒玩過，也在電視廣告看過吧！節拍不太好抓的超洗腦歌曲，讓人不想記得也難！而這款「Battle Cats Quest」就是同一開發商所推出的新遊戲，雖然很多玩家是為了拿到《貓咪大戰爭》的遊戲獎勵才來玩的，但其實「Battle Cats Quest」本身也相當好玩哦！

在遊戲中玩家透過滾動的方式來操縱貓咪，用自己的英雄貓咪將其他的動物對手撞出小島的邊緣就能過關，，

當然各種的動物敵人也會向你發動攻擊，在互相來回對撞的情況下，一個不小心自己的貓咪就可能失足掉落而失敗唷！玩起來相當刺激啊！

每過一個小島關卡就能賺取金幣，並在途中的商店用來升級攻擊力、防禦力或是提高金幣獲取率等，可以讓貓咪在後續的挑戰中更能取得先機！小島關卡可能會有不同的地質，像是草地、沙灘或浮冰等都會帶來不同的挑戰，有些還會長樹或岩石來增加過關的困難度。

而令人難受的是只要失敗就必須回頭從第一關開始，原先累積的金幣或是升級的各種能力都會歸零或還原到 Lv1 等級，不過還好累積的遊戲經驗值不會消失，集滿就能開寶箱獲得各種不同造型的貓咪角色唷！超級可愛啊！完成指定任務還能解鎖更多的獎勵，有興趣的朋友，快一起來挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Battle Cats Quest
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：ponos corporation
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    點擊畫面就能進入第一個小島關卡，有時對手會先廢話一番，點擊「Fight」就能開始對撞。



    在螢幕上滑動就能控制貓咪的滾動方向，往對手的位置撞去，但要控制力道，別讓自己也掉出小島。



    將對手撞出小島就過關啦！可以獲得金幣獎勵並累積經驗值。



    挑戰成功後，就可以繼續前往下一個小島，會遇上越來越多不同的動物，每一個都圓滾滾的，而且還會有不同的攻擊技能，初次相遇的話，最好能先觀察一下再行動哦！



    有時還會有兩條路讓你玩，可以選擇玩不同地質的小島或是接受更高難度的挑戰，難度高的關卡相對可以獲得較多的金幣唷！



    在遊戲中若達成某項任務，就可以立即去領取獎勵，有些是本體遊戲的獎勵，可提高攻擊或防禦力，從任務獲得的獎勵不會因為失敗而消失唷！而部份也可以獲得《貓咪大戰爭》的獎勵，只是如果沒玩該遊戲，這獎勵就等於沒用囉！



    當你的遊戲經驗值集滿後，就可以開寶箱獲得新的貓咪角色唷！



    在遊戲的途中，偶爾可以遇上「商店」，就能使用賺到的金幣來提升攻擊、防禦或金幣的獲取率，但這些都會在失敗後歸零。



    若在對撞的過程中，不甚掉落小島，可以透過觀看廣告來接關，否則就只能從第一關重新開始了。

    最後更新：10-18, 2022 上午 11:20

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