Chrome Audio Capture 網頁音訊錄製工具，可同時錄製多個網頁、保存為 MP3/WAV！
「Chrome Audio Capture」是一個可以將任何網頁音訊錄製下來的瀏覽器擴充功能，主要支援 Google Chrome 瀏覽器使用，受瀏覽器本身記憶體的限制，最長可錄製 20 分鐘的時間。只要在發出音訊的網頁執行錄音功能，就能開始錄製，並可同時各別記錄多個分頁的音訊。
手動停止錄音或達到錄音的時間上限後，，
雖然設定中有可以繞過錄音時長限制的選項，不過目前算是測試中的功能，開發者並不建議使用。如果需要的話，還有提供快捷鍵，利用「Shift + Ctrl + S」或「Command + Shift + U」來開啟錄音，「Shift + Ctrl + X」或「Command + Shift + X」停止錄音，若有錄製網頁音訊的需求，可以參考看看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Chrome Audio Capture 軟體版本：1.1.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：154KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載：按這裡
使用方法：
開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
安裝後，可將「Chrome Audio Capture」的圖示固定到工具列上，方便日後使用。在播放音訊的網頁，按下「Chrome Audio Capture」的按鈕，再點擊「Start Capture」即可開始錄音。
開始錄音時，會有個 20 分鐘的倒數計時器，可錄製到時間結束或手動點擊「Save Capture」來停止錄音。
完成錄音後會在新分頁開啟以下畫面，點擊「Save Capture」就能將錄音檔保存下來囉！
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如果需要做些設定上的調整，可點擊「Chrome Audio Capture」按鈕後，點入左下角的「Options」，就可以修改音檔格式或是選擇錄音時靜音等設定。