Chrome Audio Capture 網頁音訊錄製工具，可同時錄製多個網頁、保存為 MP3/WAV！

「Chrome Audio Capture」是一個可以將任何網頁音訊錄製下來的瀏覽器擴充功能，主要支援 Google Chrome 瀏覽器使用，受瀏覽器本身記憶體的限制，最長可錄製 20 分鐘的時間。只要在發出音訊的網頁執行錄音功能，就能開始錄製，並可同時各別記錄多個分頁的音訊。

手動停止錄音或達到錄音的時間上限後，，

就會在一個新分頁中進行音檔的處理，最後就能將音檔保存到電腦中。預設是儲存 MP3 格式，可在設定選項中調整為 WAV 格式，另外也能選擇在錄音時保持靜音唷！

雖然設定中有可以繞過錄音時長限制的選項，不過目前算是測試中的功能，開發者並不建議使用。如果需要的話，還有提供快捷鍵，利用「Shift + Ctrl + S」或「Command + Shift + U」來開啟錄音，「Shift + Ctrl + X」或「Command + Shift + X」停止錄音，若有錄製網頁音訊的需求，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chrome Audio Capture 軟體版本：1.1.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：154KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，可將「Chrome Audio Capture」的圖示固定到工具列上，方便日後使用。在播放音訊的網頁，按下「Chrome Audio Capture」的按鈕，再點擊「Start Capture」即可開始錄音。





開始錄音時，會有個 20 分鐘的倒數計時器，可錄製到時間結束或手動點擊「Save Capture」來停止錄音。





完成錄音後會在新分頁開啟以下畫面，點擊「Save Capture」就能將錄音檔保存下來囉！





如果需要做些設定上的調整，可點擊「Chrome Audio Capture」按鈕後，點入左下角的「Options」，就可以修改音檔格式或是選擇錄音時靜音等設定。