「Light House」點亮燈塔！傳送電力的物理益智遊戲

「Light House」是一款透過傳送電力點亮燈塔的物理益智遊戲，目前共有 111 道關卡，分散在 18 個關卡包中，每個關卡裡都有一個或多個被遺忘的燈塔，玩家的任務就是要想辦法將電力從燈泡的位置傳送到燈塔中，當所有的燈塔都被點亮時，，

就可以過關啦！

不過電力傳送的過程可能會需要一些小麻煩，有時需要利用鏡子的折射輔助傳送，有時需要燈泡之間的接力傳送，有時要利用電力先啟動閘門開關，才能讓電順利的輸送到燈塔，這些傳送的過程都可能會有電量遺失的風險，如果沒有傳送足夠的電力，那麼燈塔最終也是無法被點亮的！

隨著關卡的推進會加入越來越多不同的機關，像是電塔、傳送門、變電箱等各種有趣的道具都可以讓遊戲更有挑戰性！認真玩的話，有玩家分享大概一個小時就能全破，當然利用零碎的時間玩上一關也是 OK 的，遊戲並沒有太多的限制，可以隨著自己的步調來進行哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Light House
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Banana Development
  • 官方網站：https://bananacreative.ru/projects/light-house
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Light House」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    點擊「Play」即可進入關卡包列表。



    每個 Pack 包含數個關卡，需全部解決才能解鎖下一個 Pack。



    當有新的元素出現時，都會有像下圖的說明，按下「I understand」即可進入挑戰。



    點擊或長按燈泡就能將電量傳送到燈塔的位置。



    燈塔的電量必須充足才能真正被點亮過關哦！



    之後的關卡會開始出現更多有趣的元素，例如更多的燈泡、更多的燈塔、固定或可移動的鏡子、會移動的路徑、充電才能開啟的閘門等，全都會帶來更多的挑戰性唷！

    最後更新：10-17, 2022 下午 12:46

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