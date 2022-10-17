「Generated Humans」AI 全身人像圖庫，免費下載 100,000 張非真實存在的人類照片！

AI 的世界真的是越來越強大啦～之前曾介紹過的「AI 頭像圖庫」可免費下載到各式各樣的人類頭像，因為皆由 AI 合成產出，所以沒有肖像權的問題，也許可以找到長得像的人，但圖庫裡的頭像絕對都是不存在的人類，現在同一開發者又更進階的推出了「Generated Humans」，，

是同樣是以 AI 生成的圖庫，不過這次可不再只有頭像，而是完整的全身圖像！

目前在下載包中含有 100,000 張全身圖像，完全可免費下載，不過僅可使用於非商用業途且需標示來源。使用這些全身圖像同樣不需擔心肖像權的問題，比起單純的頭像，可以應用的範圍更廣。

免費下載的圖像為 256×512 含有白色背景的 JPG 圖檔，如果需要更高解析度或是去背的 PNG 圖檔，可另外與開發者洽詢，需要運用於商業用途的話，開發者也有提供月訂閱制與一次性下載這兩種付費方案可取得使用許可，相關的資訊可在網站的 FAQ 頁面中查看。

 
  • 網站名稱：Generated Humans
  • 網站網址：https://generated.photos/humans
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁即可看到一些 AI 全身人像的圖片範例，往下拉可以看到更多。點擊「Get generated humans」即可準備獲得這些全身人像圖庫囉！



    需輸入 Email、名稱以及從下拉選單中回答預計要如何使用這些全身圖像，接著點擊「Get download link」，就可以在 Email 中收到下載連結。



    在 Email 中，點擊「Download」即可開始下載壓縮檔，檔案蠻大的，需要花點時間下載。而且這個下載連結只會保留 5 天，所以要儘快收信下載哦！

    最後更新：10-17, 2022 上午 11:56

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