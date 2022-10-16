Tux Paint v0.9.28 兒童專用的繪圖軟體

Tux Paint是個專為3歲以上兒童設計的繪圖軟體，它的操作介面相當簡單，每按一個按鈕、蓋印章或畫線條，都會出現各種有趣的音效。可以有效的吸引小朋友嘗試各種畫筆與小工具，並將腦袋想到的或沒想到的東西畫出來。

Tux Paint的操作介面主要有三4個部分，除了中間空白的畫布之外，，

左邊是色筆、印章、形狀、畫線、魔法...等等工具，下方式是挑選顏色的區塊，右邊則是設定筆刷粗細、形狀或或挑選魔法樣式的地方。

每個按鈕除了用圖案的方式來顯示之外，上面還會標示中文字，視窗下方也會簡單用幾句中文解釋這個工具的用途，算是相當簡單有趣的好東西。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Tux Paint
  • 軟體版本：0.9.28
  • 軟體語言：中文版（內建多國語言）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：27.6 MB
  • 系統支援：Windows、Mac OS X、Linux
  • 官方網站：http://www.tuxpaint.org/
  • 軟體下載：Download 下載

軟體操作介面：

第1步  將軟體下載回來、安裝好之後，開啟Tux Paint主程式我們可以看到一個很單純的介面，中間是畫布，左邊是小工具，右邊是筆刷、印章...等等工具的調整區塊，下方是顏色的選擇區域，直接按了就可以馬上畫畫。

01-Tux Paint 兒童專用的繪圖軟體

第2步  蓋章的功能預設只有軟體提供的企鵝圖案，不過我們也可以自由新增其他圖案來當做印章，不管是網路上抓的ICON圖示或自己拍的寵物、照片等。

只要把圖檔改成PNG格式並複製到下面資料夾，再重開Tux Paint軟體即可。

資料夾：C:\Program Files\TuxPaint\data\stamps\

02-Tux Paint 兒童專用的繪圖軟體

第3步  Tux Paint左邊工具裡有個「魔法」工具相當讚，裡面有相當多意想不到的特效工具，可以做出很多想都沒想過的特效，有興趣的可以自己玩玩看。

03-Tux Paint 兒童專用的繪圖軟體

最後更新：10-16, 2022 下午 6:02

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Author: 不來恩

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