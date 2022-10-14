日語課外讀物網站「福娘童話集」收錄日本童話、動畫故事！完全免費、音檔可下載！

對日語學習者來說「福娘童話集」是非常棒的課外讀物網站，目前已收錄了超過 3,000 則古老的童話故事，包含日本民間故事、世界古老傳說、伊索寓言、江戶故事等，有單純的故事音檔以及動畫內容，非常適合日語初學者拿來練習聽力唷！

幾乎每一則故事都會提供多位不同配音員所錄製的音檔，可依自己喜歡的聲音、語氣、音調來做選擇，，

還可透過播放器的功能選單下載回來保存唷！如果需要的話，也可以搭配日文或中文翻譯文字來閱讀收聽，另外也有故事的動畫可以看，有了畫面的幫助可以更容易了解故事內容。

網站收集的故事內容很豐富，但分類相對有些複雜，也不是所有的故事都有提供文字或動畫，有動畫的也可能沒有單純的音檔等，這部份就全依網站提供的內容為主。提供給正在學習日文的朋友們參考囉！

網頁畫面：

開啟網站後，可看到目前 9~10 月的故事主題是以貓及老鼠為主，下方就有許多的動畫故事可以收看。左側則有一些故事分類，可以找到更多的故事內容。





以「日本の昔話」為例，點入是以月份來做分類，每個月份都有個主題，點入就能看到故事列表。





一個故事可能會有多個不同配音來源可選擇，都可點擊聽看看，找尋自己最喜歡的故事音檔來收聽。下方則可以找到一些 YouTube 上相關的動畫影片，或是開啟日語、中文翻譯等文字來搭配閱讀收聽。





音檔的部份，可點擊播放器右側的「選單鈕」開啟功能選單，點擊「下載」即可將音檔保存下來離線收聽。





動畫影片的部份有提供日文、英文、中文等不同語言的字幕可搭配收看。在播放時可於 YouTube 播放控制器上切換唷！