「Notification Pet」孤單寂寞覺得冷時，就在通知欄養隻小寵物吧！

每次看到別人養狗養貓生活好有樂趣，但其實背後可是得付出許多時間、金錢與精力來照顧的，若當下還沒有能力可以為另一個生命負責，又覺得養電子雞太麻煩的話，那也許可以來試試這個介於中間地帶的「Notification Pet」！

「Notification Pet」是一個可以養在手機通知欄裡的小寵物，它不像電子雞需要花太多時間照顧，，

但又有陪伴的效果，在你孤單寂寞覺得冷時，有個會動的小寵物在那裡等著你，只需要簡單的餵食、清潔與陪玩，它就會感到開心。

每隻小寵物都從一顆蛋開始，接著就會隨著時過去逐漸的長大成…狗…嗯，或是熊 🙄，因為它實在好迷你又是像素風格的，實在不容易認，開發者也沒特別提到，喜歡的話要說它是貓我也不反對，總之開心就好。不過也可能每次會孵出不同的動物啦！畢竟要養大才會知道。

目前我還沒把它養死掉，也不用太花時間，偶爾照看一下它有沒有需求，其它就不太需要做些什麼，看著它搖來搖去也是蠻有趣的。基本上不太會耗費什麼電量，有興趣的朋友可以一起養看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Notification Pet 軟體語言：英文 開發人員：Calcaware 官方網站：https://www.calcaware.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 9 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Notification Pet」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用畫面：

開啟程式後，打開「Enable」寵物蛋就會出現在通知欄中。有 4 種難度可以選擇，依難度的不同寵物需要照看的次數也會有所增減。最後幫它取個名字，就可以開始養寵物囉！





下拉通知欄就可以看到你的寵物，從一顆蛋開始變成小孩。如果餓了、髒了或是感到無聊、難過，就可以展開通知使用下方的按鈕來與寵物互動。





哦！對了，有看到寵物在哪裡嗎？展開通知欄時，它就在「Notification Pet」名稱的前面，超迷你的吧！平常沒事就會待在上方小小的動著。





當它長大成人之後，才會知道它到底是什麼模樣。我目前一共養了兩次，兩次長成不同的動物，不過實在太小，我猜都是狗吧！你們覺得呢？