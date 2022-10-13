瀕危聲音博物館「Museum of Endangered Sounds」收錄的不是聲音是滿滿的回憶啊！

在這個多數人只關心動物界裡瀕危動物的時代，來自美國的 Brendan Chilcutt 在乎的卻是那些因為科技發展而逐步消失在這世上的各種聲音，他為這些已消失與即將消失的聲音，創建了「Museum of Endangered Sounds」線上的瀕危聲音博物館。

這個網站在 2012 年 1 月就已推出，用來保存站長最喜歡的那些早期電子設備才會發出的經典聲音，像是 VHS 磁帶被 JVC HR-7100 VCR 播放器吸入的聲音、磁碟機讀取 3.5 吋磁片的聲音、舊式轉盤電話旋轉的聲音、Windows 95 開機的聲音、會喔歐叫的 ICQ 通知鈴聲，，

還有經典中的經典 Nokia 的來電鈴聲等，全都可以在這個線上博物館中找到！

點擊圖片即可播放聲音，再次點擊可停止，如果想要的話，還可以一次點播多種不同的聲音，組成一首特別的瀕危聲音交響樂！特別推薦可以用 Game Boy 的俄羅斯方塊經典配樂為基底，再適當混入其它的聲音，效果會相當不錯哦！看到這裡，如果你的腦海中也浮現了一些令人懷念的聲音，不妨到這個網站來找找看它是否有被收錄在其中吧！

 
  • 網站名稱：Museum of Endangered Sounds
  • 網站網址：http://savethesounds.info/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站時會先看到這個歡迎畫面，說明如何使用。點擊「Close this window」就可以正式進入網站。



    網站目前收錄了 33 種聲音，往下滑動就能看到所有的聲音列表。



    點擊圖片就能播放，再次點擊即可關閉。播放中的聲音圖片會是彩色的且有動畫，也可以一次加入多種聲音一起播放。

    最後更新：10-13, 2022 下午 4:58

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。