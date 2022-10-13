瀕危聲音博物館「Museum of Endangered Sounds」收錄的不是聲音是滿滿的回憶啊！

在這個多數人只關心動物界裡瀕危動物的時代，來自美國的 Brendan Chilcutt 在乎的卻是那些因為科技發展而逐步消失在這世上的各種聲音，他為這些已消失與即將消失的聲音，創建了「Museum of Endangered Sounds」線上的瀕危聲音博物館。

這個網站在 2012 年 1 月就已推出，用來保存站長最喜歡的那些早期電子設備才會發出的經典聲音，像是 VHS 磁帶被 JVC HR-7100 VCR 播放器吸入的聲音、磁碟機讀取 3.5 吋磁片的聲音、舊式轉盤電話旋轉的聲音、Windows 95 開機的聲音、會喔歐叫的 ICQ 通知鈴聲，，

還有經典中的經典 Nokia 的來電鈴聲等，全都可以在這個線上博物館中找到！

點擊圖片即可播放聲音，再次點擊可停止，如果想要的話，還可以一次點播多種不同的聲音，組成一首特別的瀕危聲音交響樂！特別推薦可以用 Game Boy 的俄羅斯方塊經典配樂為基底，再適當混入其它的聲音，效果會相當不錯哦！看到這裡，如果你的腦海中也浮現了一些令人懷念的聲音，不妨到這個網站來找找看它是否有被收錄在其中吧！

網站名稱：Museum of Endangered Sounds 網站網址：http://savethesounds.info/

網頁畫面：

開啟網站時會先看到這個歡迎畫面，說明如何使用。點擊「Close this window」就可以正式進入網站。





網站目前收錄了 33 種聲音，往下滑動就能看到所有的聲音列表。





點擊圖片就能播放，再次點擊即可關閉。播放中的聲音圖片會是彩色的且有動畫，也可以一次加入多種聲音一起播放。