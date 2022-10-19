「FoodView」最簡單的飲食照片日記，照片可獨立保存不混入相簿中！

若有在做飲食控制或配合營養師調整飲食的話，通常都會需要拍照做記錄，但這樣相簿中就會穿插許多一日三餐的食物照片，與其它的照片混在一起，要分享、整理都不容易，想要瀏覽一般的生活照也會一直滑到食物的照片，，

感覺是不是很阿雜呢？

這邊就來介紹給大家一款專門用來記錄飲食的「FoodView」照片日記，可以簡單又快速的記錄一天中所有的飲食內容，拍照後還會依拍照的時間自動將照片歸類在早、中、晚餐的分類，若用餐當下不方便開啟 App 記錄，它也支援讀取相簿中的照片，之後再手動調整拍照日期與時間即可。有想要特別記下的內容，也可以透過文字的方式記錄下來唷！

操作方式相當簡單，還有提醒拍照的功能，但要特別注意，照片只保存在 App 當中，若刪除 App 照片也會一併被刪掉。不過「FoodView」有提供 1GB 的線上空間，供使用者將照片上傳備份，另外如果換手機也可以將已存在的照片紀錄搬移到新手機中，只要不是手機遺失或失手刪除 App，紀錄都會一直存在。平時若有在拍照記錄飲食內容的話，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：FoodView 軟體語言：英文 開發人員：FoodView Pty Ltd 官方網站：https://foodview.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟 App 時，會有一些簡單的介紹與通知設定，點擊「Next」即可一步步完成。通知設定的部份有預設早、中、晚餐三個時段，點入可修改通知時間，也可以加入更多的通知時段。最後，按下「Start」即可開始使用。





點擊「Take Photo」就可以直接拍照，或點擊「Add existing」從相簿選取照片。





如果是從相簿加入的照片，可以點擊右上角的選單鈕，編輯日期與時間。





有需要的話，可點擊「Note」簡單記錄一些筆記或特殊狀況。





由下方切換到「View」就可依時間序瀏覽飲食記錄。在照片右下角有出現「藍色三角形」標記的，就代表有輸入文字內容，點擊就能展開查看。





切換到「More」就可以點入「Share/Backup」備份功能。有一些注意事項可以先瀏覽，若同意相關的說明，就可以按下「Agree」開啟「Save to Food View Online」將照片上傳到線上空間。如果是要將資料從舊手機搬移到新手機，就可以使用下方的「Wi-Fi assess」功能。