「Fluffy Story」溫馨可愛的益智解謎遊戲，一個關於毛茸茸的愛情故事～❤

「Fluffy Story」是一款畫面精緻的益智解謎遊戲，是關於兩個相愛但被迫分開的毛毛蟲想要努力在一起的愛情故事！在關卡場景中，兩個圓球形毛茸茸的小蟲總是會被各種的障礙所阻擋，不是被分開吊著，就是身處各種險境之中，就像羅密歐與茱麗葉一樣，，

就算有再多的困難也想要在一起！

除了要讓兩隻蟲蟲能夠相遇外，在過程中還必須收集粉色小花，每關都有 3 朵，收集足夠的數量才能解鎖後續的關卡包，有些花朵還帶有時效性，動作太慢就會消失。好在遊戲並沒有生命值的限制，不甘心的話都能無限次的重新挑戰，直到滿意為止。

透過用手指畫線就能切斷吊著蟲蟲的繩子，要如何切、誰先切、什麼時機切……都必須靠玩家的精準判斷，才能完美過關！一開始也許會覺得沒有難度，不過隨著關卡的進行，將會加入更多有趣的元素，例如會有風力的影響、可瞬間移動的傳送門、超危險的尖刺等，都會為遊戲帶來更多不同的挑戰。

但無論過程多麼的危險艱辛，看著當兩蟲成功相遇時，那黏呼呼的擁抱與滿溢出來的愛，一切也就足夠了。喜歡益智解謎遊戲的朋友，一起來玩看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Fluffy Story
  • 軟體語言：簡體中文,英文等
  • 開發人員：ALMA Games
  • 官方網站：https://alma-games.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    遊戲的畫風相當可愛又精緻，首頁上一藍一紅兩個毛茸茸小球就是遊戲的兩位主角。點入就能準備開始挑戰啦！



    跟著小手的指引，在繩上橫劃出一條線，將其割斷就能讓藍蟲滾向紅蟲，一路順便收集小花。



    當兩蟲成功相遇，就會幫他們拍下一張愛的照片，看那滿滿的愛都溢出來啦～



    接下來就是會有越來越多不同的挑戰，他們倆就全靠玩家來成全了！



    在某些關卡裡還會藏著黃色小花，收集它就能解鎖「愛情之樹」，不過黃色小花與某些粉色小花都帶有時效性，動作太慢可就會失去收集的機會了。但可以無限次的重新挑戰，不滿意都可以重新來過唷！

    最後更新：10-19, 2022 下午 12:27

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