「Calculator」瀏覽器計算機，在任何網頁皆可隨時啟用、可記憶 10 筆運算紀錄！

雖然手機就是計算機，雖然電腦本身也都可以叫得出「小算盤」來使用，但還是覺得用起來不夠方便的話，那麼就在瀏覽器上裝一個「Calculator」吧！

「Calculator」是一個超方便使用的計算機瀏覽器擴充功能，支援 Google Chrome 與 Microsofe Edge 瀏覽器使用，除了提供基本的加減乘除計算外，，

還可以計算平方、分數、開根號與 %，另外還有括號可以使用。

計算時可使用滑鼠點擊虛擬鍵盤，也可以直接使用實體的鍵盤來輸入算式，除了會自動保留最後一次計算的結果外，還會將最近 10 次的算式記錄下來，可重新讀取使用。算式與計算結果都可以點擊選取複製，比起「小算盤」來說，是不是更加好用呢？在使用瀏覽器時，若經常需同時使用計算機的話，它是個蠻不錯的輔助工具哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Calculator
  • 軟體語言：英文
  • 官方網站：https://linangdata.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 軟體下載Chrome 版本Edge 版本
    •  

    操作畫面：

    以 Google Chrome 瀏覽器為例，開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。不要求任何使用權限即可使用。



    安裝後，將「Calculator」的圖示固定到工具列上，方便日後使用。需要計算機時，只要在工具列點擊該圖示，就能展開計算機。



    點擊右上角的「雙箭頭」可縮放計算機的尺寸。



    用滑鼠點擊虛擬鍵盤或使用實體鍵盤輸入算式，會自動先乘除後加減。



    按下等號後，就能看到計算結果，此筆算式也會同時被記錄到歷史紀錄中。



    點擊上方的「時鐘」圖示，就可以查看最近 10 筆的算式紀錄。點擊算式可讀取再重新計算或修改算式。

    最後更新：10-19, 2022 下午 4:19

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