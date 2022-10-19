用 Microsoft Family Safety 監控小孩電腦使用時間、禁用軟體、禁玩遊戲、封鎖網站（家長監護）

長久以來，電腦、3C與遊戲的過度沉迷總是一直困擾著許許多多的家庭與父母，電腦跟手機已經是不能不用的重要工具，不過很多時候實在沒法一直在旁邊盯著未成年的小孩，看看是不是有乖乖上線上課程？是不是真的有拿來查字典或完成老師指派的線上作業？也幾乎很難知道小孩到底用電腦在幹嘛…。

如果你希望能讓小孩能在指定時間安全、愉快的使用電腦，又不希望每次都要叫老半天才願意關機或根本沒法控制他的使用時間，，

▇ 事先準備好： 在電腦以「家長的 Microsoft 帳號 」登入並設定為【系統管理員】 在手機安裝並設定好：Microsoft Family Safety 在電腦用「小孩的 Microsoft 帳號 」登入後，即可接受控管

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Microsoft Family Safety 軟體版本：1.21.1.933 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文… 等多國語言 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android, iOS （可控管Windows電腦, Android 手機與 XBOX） 官方網站：https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-365/family-safety 軟體下載： Android 版、iPhone 版

透過 Microsoft Family Safety 監控電腦使用時間與用途

可以試試看，透過父母手機上的 APP 來即時監視、控管電腦的使用情形，時間到該關機就自動登出不給用，也可針對個別程式或遊戲軟體安排每日的使用時段與時間長度，還能封鎖特定網站，透過黑名單、白名單的設定，讓小孩能專心在該做的事上。

第1步 先在家長的手機中安裝好 Microsoft Family Safety 應用程式，開啟後按「開始使用」再登入你自己的 Microsoft 帳號，也就是很久以前的那種 Hotmail 帳戶。

第2步 登入後可以在 APP 首頁看到目前空空的沒有其他家人，請按一下「新增家庭成員」按鈕，然後輸入小孩的 Microsoft 帳號再按下一步。

第3步 選擇「新增家庭成員」、「在此裝置上輸入他們的密碼」，再按「下一步」。

第4步 按「同意加入」後，可選擇你要控管的項目，包含軟體使用限制、電腦使用時間監控與網頁監控… 等，按下「完成」再進行後續設定。

第5步 回到 Microsoft Family Safety 程式的首頁，我們可以看到多出了一個家庭成員，點進去還可以看到「螢幕時間」、「應用程式和遊戲」、「網頁活動」、「搜尋活動」、「支出」與「內容篩選器」等項目，我們可依實際需求監控或管理小孩的電腦使用狀況。