「無料写真素材」來自日本的免費照片素材庫，數千張高解析度寫真可商用！

「無料写真素材」的網站名稱就超直白的介紹了它自己，沒錯！它就是來自日本的免費照片素材網站，提供的所有照片都開放免費下載，高解析度、可商用、可編輯是它的三大特色，雖然取景大多都是在日本當地，不過除非是特定的建築或知名景點，，

不然其實不會有太明顯的日本味，可放心的使用在各種設計當中。

網站上目前已有數千張的圖量，並提供分類目錄可以選用，包含自然、動物、植物、建築物、交通工具、食物、海洋生物、魚類、鳥類、運動等各種不同的主題，可方便使用者尋找需要的圖片素材。

每張照片都會列出它的解析度，放大圖片後就可以使用滑鼠右鍵的「另存圖片」功能，將照片下載回來使用，不需另外註冊登入，無論是個人、企業、網站、印刷等都可以自由使用。可以的話，使用時請在照片下方或是在頁面的某個位置依規定加上版權連結，更完整的使用規定可到網站的「利用規約」中查看。

網頁畫面：

開啟網頁後，可在上方點擊「写真素材カテゴリー」展開分類選單，基本上漢字是都還能理解，也可以使用網頁翻譯來輔助使用。





或者往下拉一點，在右側的下拉選單還有更細的分類可以選用。





點入想要的分類就可以看到圖片列表，每張圖片下方都會顯示它的解析度，點入可查看圖片主頁。





接著點擊圖片開啟大圖後，就可以使用滑鼠右鍵點擊選取「另存圖片」將圖片素材保存下來。