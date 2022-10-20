「Water Slider Maze」困水迷宮，把水成功放出就能澆出一朵朵美麗的花兒！

在「Water Slider Maze」的遊戲世界裡，唯一的水資源都被困在了一層又一層的迷宮之中，玩家必須將水資源釋放出來，讓渴望甘霖的大地能夠被水滋潤，綻放出一朵又一朵美麗的花兒！

遊戲的關卡數並不算多，總共只有 50 關，，

不過每一個關卡都是由兩個以上的迷宮所組成，而且都必須在時間限制內將所有的水釋放出來，連一滴都不能少，才能成功過關。

透過滑動旋轉就能控制迷宮的角度，讓水可以順著通道一路滑出，但迷宮有著各種奇形怪狀的設計，一個不小心水就會卡在某個凹槽或是因為通道過窄無法讓所有的水一次通過，這來回轉動調整的時間就可能會讓玩家們面臨失敗的窘境啦！

不過整體來說難度並不算高，而且也沒有生命值的限制，過關時還可以獲得「鑽石」獎勵，如果真遇到無法通過的關卡，只要使用 5 顆鑽石就能先跳關囉！對迷宮感興趣的朋友，一起來挑戰看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Water Slider Maze 軟體語言：英文 開發人員：Dhameliya Ashishkumar 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Water Slider Maze」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊「PLAY」即可從第一關開始挑戰！





滑動迷宮就可以控制迷宮的旋轉方向，讓水從缺口流出。





在上方可看到該關卡的限時以及迷宮層數。將所有的水都從迷宮中釋放出來，就能讓土地長出花朵過關囉！