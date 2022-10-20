懷舊的 Windows 95 桌面小寵物「Stray Sheep」在安卓手機重現啦！

有經歷過 Windows 95 年代的朋友們，不知道對這隻可愛的小綿羊是否還有印象嗎？它是一個 .exe 的檔案，點開來就會在電腦桌面出現一隻小羊，在螢幕上四處走動，偶爾走累了還會趴下來睡覺，跟這隻貓咪一樣算是桌面小寵物的一種。

如果你懷念它在螢幕上走來走去的可愛模樣，，

只要在安卓手機安裝「Stray Sheep」這個 App，就能讓它重現在你的手機桌面唷！它以一個浮動的小工具存在於螢幕之上，啟動後小綿羊就會自己在螢幕的四周環繞，你也可以手動拖曳調整它的位置。

按著它不放，就會出現關閉按鈕，或者當螢幕自動關閉後，它也會跟著一起關閉，就是個可愛微療癒的小 App，沒有太大的實質功能。雖然這個 App 最近更新的時間已經是 2018 年 10 月份的事了，但經過實際安裝使用，它還是可以正常運作的，有興趣的朋友，可以下載來回味一番哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Stray Sheep
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Antonio Castillo López
  • 官方網站：https://antoniocastillo.github.io/myapps/straysheep/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 2.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Stray Sheep」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    使用方法：

    安裝後，點擊桌面上的 App 圖示，初次開啟時需先給予相關的權限，在「顯示於上方」的清單中，找到「Stray Sheep」並開啟右側的開關。



    接著回到 App 就可以看到使用說明，點擊下方中間的「播放鍵」就能啟動小羊。



    無論使用任何 App，小羊都會在螢幕上走動。可以拖曳移動它的位置，也可以雙擊看到它不同的動作（不過這個功能我測試不出來）。



    它自己走來走去也會有不同的動作出現，如果想關閉它，可以抓著它不放，就會出現「Click here to hide」按鈕，點擊即可關閉。

    最後更新：10-20, 2022 下午 8:54

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