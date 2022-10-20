讓筆記型電腦螢幕蓋下來時不休眠、不關機，持續運作！

在預設情況下，當我們蓋下筆記型電腦的螢幕後，電腦通常都會自動休眠或進入睡眠模式，可節省電力也方便攜帶，等要用時再打開螢幕又可快速恢復、繼續使用電腦。

不過如果你的筆記型電腦有外接大螢幕來用，或常常插著執行一些軟體或程式不能關機，，

這時候若希望能持續關著螢幕並讓電腦如常運作的話，可以試試看本文的設定。

以下的設定就是 Windows 傳統「控制台」的基本功能而已，不用另外安裝軟體，不過新版 Windows 10/11 還沒將這些細部調整移植到全新的「設定」頁面，所以還是只能叫出傳統的「控制台」視窗來用。

關閉筆記型電腦螢幕時：睡眠/休眠/關機/不進行動作

第1步 點一下開始按鈕，在開始選單最上面的搜尋框輸入「控制台」，再點一下「控制台」這應用程式。

第2步 開啟「控制台」視窗後，點「系統及安全性」。

第3步 在「電源選項」這邊點一下「變更電源按鈕行為」。

第4步 最後在「當我關閉筆記電腦螢幕時:」的選單中點選「不進行動作」，即可讓電腦在蓋下螢幕後還能繼續運作。

我們也可選擇在不插電、只用電池時關閉螢幕就「休眠」，除了比較省電，出門在外也方便攜帶。在家一直插著電並有外接大螢幕的話，就可以讓電腦在關閉螢幕後還能持續運作。

不過要注意的是，當我們讓電腦蓋下螢幕並持續運作時，要小心不要擋到電腦四周的散熱孔，避免電腦內部的高溫無法順利排出而造成熱當或其他內部零件損壞。如果時24小時持續運作不關機的話，如果筆電的鋰電池能先拔下來就先拔下來，避免零件剛好損壞又造成過度充電、過熱.. 等等安全性問題。

最後更新：10-20, 2022 下午 8:17

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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