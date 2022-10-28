「NineGaps」容易上癮但又棘手的數學益智遊戲！會加減乘除才能玩！

「NineGaps」是一款數學益智遊戲，只要會加減乘除就能玩。規則很簡單，感覺就像是數獨，但玩法完全不一樣！在九宮格中，每行、每列都是一個算式，，

玩家需依算式條件推理出空格應該填入的數字，將數字 1~9 正確填入空格中就能過關。

遊戲共分為 5 個難度級別，適合各種年齡層的玩家來挑戰，越往高難度的方向走，空格中的提示就越少，就更考驗玩家們的解謎能力了！挑戰一開始就會進行計時，沒有任何的提示或輔助道具可以協助解題，只能全靠自己。

當算式成立時，就會有答對的提示音，不過那也只是代表其中一個算式成立，而不是數字填入的位置完全正確的意思哦！所有的空格都解開後，就會停止計時，並會保留各難度等級最快解題的時間紀錄，現在就一起來挑戰自己的最佳速度吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：NineGaps
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Quadion Technologies
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「NineGaps」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    遊戲介面設計很有趣，手寫字體加上筆記本，看起來超隨性的！點擊「Play」選擇難度，開始挑戰吧！



    遊戲一開始就會進行計時，簡單的級別會在空格中預先填入部份的數字，只要將上方剩餘的數字填入空格，正確即可過關。

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    最後更新：10-28, 2022 上午 11:09

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