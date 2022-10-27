[免費序號] HD Video Converter Factory Pro 影片轉檔工具，限時免費下載（價值1000元）

2022/10/27 更新：新的軟體序號贈送活動又來了！這次是 HD Video Converter Factory Pro 影音轉檔工具，期限：2022/10/26 ~ 11/1 止。

專業軟體的限時免費活動又來了！這次 WonderFox 推出了 HD Video Converter Factory 專業影音轉檔軟體，在萬聖節提供限時免費下載、免費註冊的服務。只要在期限內（2022/11/1 之前）下載並輸入壓縮檔裡的註冊序號，便可無限制、免費使用。

HD Video Converter Factory Pro 軟體可支援 150 種以上影音格式的影片轉檔功能，讓我們輕鬆將各種 HD 高畫質影片轉成其他手機、平板或行動裝置能播放的影片檔。除了提供多檔案批次轉檔功能之外，還可支援一些基本的裁切、分割與簡單的特效變化，，

軟體名稱：HD Video Converter Factory Pro

活動頁面： WonderFox 2022 萬聖節限時免費

WonderFox 2022 萬聖節限時免費 最後期限： 2022/10/26 ~ 2022/11/1

軟體下載：Download 下載

軟體名稱： HD Video Converter Factory Pro

HD Video Converter Factory Pro 註冊序號：（在檔案裡）

HD Video Converter Factory Pro 主要功能： 全新的影音轉檔工具為您解決音視頻格式不兼容的困擾，僅需數次點擊讓您擺脫時間和空間的束縛，隨時隨地想看就看！ 1. 高清音視頻格式快速轉檔，150+常用輸出格式及便攜式設備

2. 在線視頻下載器，支持下载 Facebook, 等

3. 支援VP9,H265最新編碼、4K分辨率以及HTML5視頻的轉檔

4. 支援可調節的視頻體積壓縮

5. 獨特的編碼技術提供30X-50X比以往更快速的轉檔，並且支援批量轉檔



甚至還能直接從 Facebook, Liveleak, Vimeo, MetaCafe… 等網站下載影片。





軟體操作界面：

有讓人耳目一新的變化~



轉檔功能還是一樣簡單好用