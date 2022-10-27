[免費序號] HD Video Converter Factory Pro 影片轉檔工具，限時免費下載（價值1000元）
2022/10/27 更新：新的軟體序號贈送活動又來了！這次是 HD Video Converter Factory Pro 影音轉檔工具，期限：2022/10/26 ~ 11/1 止。
專業軟體的限時免費活動又來了！這次 WonderFox 推出了 HD Video Converter Factory 專業影音轉檔軟體，在萬聖節提供限時免費下載、免費註冊的服務。只要在期限內（2022/11/1 之前）下載並輸入壓縮檔裡的註冊序號，便可無限制、免費使用。
HD Video Converter Factory Pro 軟體可支援 150 種以上影音格式的影片轉檔功能，讓我們輕鬆將各種 HD 高畫質影片轉成其他手機、平板或行動裝置能播放的影片檔。除了提供多檔案批次轉檔功能之外，還可支援一些基本的裁切、分割與簡單的特效變化，，
- 軟體名稱：HD Video Converter Factory Pro
- 活動頁面：WonderFox 2022 萬聖節限時免費
- 最後期限：2022/10/26 ~ 2022/11/1
- 軟體下載：Download 下載
- 軟體名稱：HD Video Converter Factory Pro
- 註冊序號：（在檔案裡）
HD Video Converter Factory Pro 主要功能：
全新的影音轉檔工具為您解決音視頻格式不兼容的困擾，僅需數次點擊讓您擺脫時間和空間的束縛，隨時隨地想看就看！
1. 高清音視頻格式快速轉檔，150+常用輸出格式及便攜式設備
2. 在線視頻下載器，支持下载 Facebook, 等
3. 支援VP9,H265最新編碼、4K分辨率以及HTML5視頻的轉檔
4. 支援可調節的視頻體積壓縮
5. 獨特的編碼技術提供30X-50X比以往更快速的轉檔，並且支援批量轉檔
軟體操作界面：
有讓人耳目一新的變化~
，
轉檔功能還是一樣簡單好用
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訪客留言：
5 Replies to “[免費序號] HD Video Converter Factory Pro 影片轉檔工具，限時免費下載（價值1000元）”
升級9.0版本後序號不能用
再安裝回8.6序號不能用了
又有新的了，贈送的序號不能用在升級版的更新程式哦。記得序號跟舊版軟體都要一起備份、留著。
下載(Video to GIF Converter )採用MP4影片轉GIF
（容量差別比較）
MP4影片原檔：畫面：398×224 片長：２２秒
影片容量：1.44MB (未轉檔MP4)
（容量差別比較）
轉GIF畫面 :320×180 片長：２２秒
轉GIF完成：3.27MB (轉GIF後容量增多50%以上)
轉GIF：下方選項
(Frane Rate(Total Fomat) 點入Tota frames680
空格設定【4】數字調愈高GIF播放速度愈慢(相對容量增多)
空格設定【20】播放速度跟MP4影片差距不多了
GIF動畫檔容量：超過10多MB
請教高手怎麼設定能讓GIF播放速度跟影片同步
GIF容量不致於差距那麼大?
HD Video Converter Factory Pro的註冊序號無法使用
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對