[免費序號] HD Video Converter Factory Pro 影片轉檔工具，限時免費下載（價值1000元）

2022/10/27 更新：新的軟體序號贈送活動又來了！這次是 HD Video Converter Factory Pro 影音轉檔工具，期限：2022/10/26 ~ 11/1 止

專業軟體的限時免費活動又來了！這次 WonderFox 推出了 HD Video Converter Factory 專業影音轉檔軟體，在萬聖節提供限時免費下載、免費註冊的服務。只要在期限內（2022/11/1 之前）下載並輸入壓縮檔裡的註冊序號，便可無限制、免費使用。

HD Video Converter Factory Pro 軟體可支援 150 種以上影音格式的影片轉檔功能，讓我們輕鬆將各種 HD 高畫質影片轉成其他手機、平板或行動裝置能播放的影片檔。除了提供多檔案批次轉檔功能之外，還可支援一些基本的裁切、分割與簡單的特效變化，，

甚至還能直接從 Facebook, Liveleak, Vimeo, MetaCafe… 等網站下載影片。

  • 軟體名稱：HD Video Converter Factory Pro
  • 註冊序號：（在檔案裡）

HD Video Converter Factory Pro 主要功能：

全新的影音轉檔工具為您解決音視頻格式不兼容的困擾，僅需數次點擊讓您擺脫時間和空間的束縛，隨時隨地想看就看！

1. 高清音視頻格式快速轉檔，150+常用輸出格式及便攜式設備
2. 在線視頻下載器，支持下载 Facebook, 等
3. 支援VP9,H265最新編碼、4K分辨率以及HTML5視頻的轉檔
4. 支援可調節的視頻體積壓縮
5. 獨特的編碼技術提供30X-50X比以往更快速的轉檔，並且支援批量轉檔


軟體操作界面：

有讓人耳目一新的變化~


轉檔功能還是一樣簡單好用

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最後更新：10-27, 2022 下午 11:21

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

5 Replies to “[免費序號] HD Video Converter Factory Pro 影片轉檔工具，限時免費下載（價值1000元）”

  2. 下載(Video to GIF Converter )採用MP4影片轉GIF

    （容量差別比較）
    MP4影片原檔：畫面：398×224 片長：２２秒
    影片容量：1.44MB (未轉檔MP4)

    （容量差別比較）
    轉GIF畫面 :320×180 片長：２２秒
    轉GIF完成：3.27MB (轉GIF後容量增多50%以上)
    轉GIF：下方選項　
    (Frane Rate(Total Fomat) 點入Tota frames680
    空格設定【4】數字調愈高GIF播放速度愈慢(相對容量增多)
    空格設定【20】播放速度跟MP4影片差距不多了
    GIF動畫檔容量：超過10多MB

    請教高手怎麼設定能讓GIF播放速度跟影片同步
    GIF容量不致於差距那麼大?

    回覆

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