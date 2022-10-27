Malware Hunter 清除電腦中的惡意程式、流氓軟體

Malware 又稱惡意軟體、流氓軟體，指的是那些潛藏在其他看起來正常的一般軟體、應用程式裡面，或透過網路、外接硬碟隨身碟散佈的各種有害程式。可能會偷偷在系統中運行，監控你的操作、盜取你的機密資料照片或帳號密碼，有的還會亂丟廣告訊息，關不完、去不掉。甚至有些還會綁架你的電腦或重要檔案，，

讓你無法好好使用電腦或根本整個重要資料全部被破壞。

而 Malware Hunter 這軟體則是針對 Malware 做檢測與防護的重要工具，它可以幫我們掃描電腦中是否有奇怪的惡意程式，或其他會拖累系統運作效率的流氓軟體。透過掃描、加速、清理… 等三種方式來幫我們找出可以的病毒或惡意程式，讓電腦可以正常一點。

其中「加速」的功能可以讓我們一一檢查系統的開機啟動清單、排程計劃、應用服務、系統服務與外掛… 等項目，看看是不是藏了什麼奇怪的東西，好好把它整理整理，可避免惡意程式拖垮系統效能，讓電腦像剛重灌完那樣順暢。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Malware Hunter
  • 軟體版本：1.157.0.774
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，進階功能需要付費註冊才能使用
  • 檔案大小：94.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.glarysoft.com/malware-hunter/
  • 軟體下載：Download 下載

    • Malware Hunter 使用方法：

    第1步 安裝好 Malware Hunter 開啟後就是中文界面，我們可以馬上按「快速掃描」來檢查一下電腦裡是不是有什麼奇怪的東西。



    第2步 接著 Malware Hunter 會依照 Malware、綜合項目、啟動項目、驅動程式、應用程式、登錄安全、機碼… 等項目仔細檢查、搜尋。



    第3步 「加速」的部分則可讓我們手動檢查各個可能暗藏陷阱的區域。

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    最後更新：10-27, 2022 下午 10:31

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    Author: 不來恩

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