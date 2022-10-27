專心輔助器！「Flora」保持專注就能在瀏覽器下方種出一盆可愛的植物！

「Flora」是一個支援 Google Chrome 瀏覽器使用的擴充功能，依循番茄鐘工作法的概念，當你開始一個新的專注循環時，就能同時在瀏覽器下方種下一顆種子，當完成一個完整的工作與休息時間後，這顆種子也會逐漸長大成形，，

可愛的畫風帶來溫馨又療癒的感覺。

不過它並不是屬於強制型的番茄鐘，只負責計時與養成植物，就算過程中你還是東摸西摸、東逛西逛的，只要時間到，植物還是會默默的長大，比較像是提供一種陪伴的感覺吧！而專心從來就不是能被強迫的，只有打從心底願意才能真的做到。

當完成一次的專心循環後，就可以獲得一組種子代碼，可以分享給其他也在使用「Flora」的朋友，讓他們能有更多植物種類可以選，當然若你也想要種種不同的植物，目前看來也得透過朋友們之間互通有無。我拿到的種子代碼是「maybe88」，效期到 2022/11/10 下午 4:18 前，若你也對「Flora」感興趣，也歡迎在下方將拿到的種子代碼分享給其他的人哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Flora 軟體版本：0.0.6 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.37MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





安裝後，可將「Flora」的圖示固定到工具列，方便日後使用。接著會自動開啟以下頁面，在左側可選擇以 Google 或 Facebook 帳號登入。如果你兩者帳號都沒有，就無法使用該擴充功能。





之後點擊工具列上的「Flora」圖示就可以展開小視窗，預設工作時間 25 分鐘、休息 5 分鐘，可拖曳滑桿調整時間，然後點擊「Start Now」即可開始倒數計時。上方顯示的就是這次要種下的植物類型。





計時開始後，就可以在右下角看到你的小盆栽，隨著時間過去，它會慢慢的長大。也可以自由的拖曳調整位置，不過只限於在瀏覽器底部左右移動。





當專心時間結束後，植物也會完全的長大。計時器則會進入休息時間的倒數計時。





完成一輪的專注後，就可以獲得一組種子代碼，可以將其複製分享給其他也有在使用「Flora」的朋友，一起種植新的植物。





點擊右上角的「葉子」圖示可進入植物庫。「PLANT」是你目前擁有的種子類型；透過專注所獲得的種子代碼則會存放在「SEED」中，這邊的種子代碼都有時效的限制唷！





如果你從朋友那邊獲得了種子代碼，點擊「Add New Plant」貼上代碼就能獲得新的種子了。