手機打字自動輸入，常用的、超長的、帶圖的，一秒輸入！

很多人超厲害在手機打字時不但可以兩隻手一起按，速度還能超快。如果你沒有那麼靈巧的雙手，其實還是可以打字很快，只要依照本文的方式設定一下常用字詞，下次輸入時按幾個關鍵字母，，

就算不切換到注音或其他中文輸入法，還是一樣可以超快速打字！

這設定其實每支手機都有，在 iPhone 上叫「替代文字」而在 Android 手機上則叫「個人字典」，一樣都可以在手機的設定選單裡面找到。我們只要預先針對各種聊天語境、工作或會議溝通的需求設定好常用字詞，包括 Email、電話、地址、公司或學校名稱以及其他常會用到的關鍵字、口頭禪或問候語等等，只要登錄過一次，下次要再輸入時按兩下指定代碼，就能馬上全部秀出來。

另外像有些人回文或聊天時候喜歡用很多表情符號，一樣能用這方法快速輸入。

自動文字輸入的設定位置：
  • iPhone：「設定」→「一般」→「鍵盤」→「替代文字」
  • Android：「設定」→「系統」→「語言與輸入設定」→「個人字典」（依廠牌各異）

    • 手機打字自動輸入的設定方法：

    第1步 開啟 iPhone 手機的「設定」視窗，在「一般」頁面找到「鍵盤」按進去。



    第2步 然後在「替代文字」頁面右上角按一下「+」，新增其他替代文字。



    第3步 先在「字詞」輸入你要顯示的長串文字，可以是口頭禪、地址、常用回應、罐頭問候語或沒空回文時的應急訊息，如「不好意思正在開車，晚點回你」之類的。

    然後「輸入碼」則是這串字的代碼，可以是注音符號或英文字母或數字。



    第4步 設定好之後，以後在輸入文字時，可以只打出代碼，跳出你事先指定的內容後按「空白鍵」，就能快速輸入。

    最後更新：10-28, 2022 下午 1:08

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    Author: 不來恩

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