「20-20-20 for your eyes」避免眼睛過度疲勞的循環提醒計時工具

有在關心眼睛視力健康的朋友，應該都有聽說過《20-20-20 法則》吧！它的執行方式就是每用眼 20 分鐘就休息 20 秒，並將視線離開電腦或手機等 3C 螢幕，看向距離 20 英呎遠的地方，而 20 英呎差不多是 6 公尺的距離。每 20 分鐘就移動一下視線，，

可以幫助舒緩放鬆眼睛緊繃的肌肉與神經。

不過有時候工作或學習一認真起來，就很容易忘記要休息，若想身體力行這個護眼法則，可以下載像「20-20-20 for your eyes」這樣的 App，它可以在啟動後，每 20 分鐘提醒你一次，並會在實際執行休息時間後，再次循環計時 20 分鐘，直到手動停止。

其支援在背景運行，不需要持續開啟螢幕，可節省電力的消耗，使用的過程中不會穿插廣告，不需擔心工作或學習的情緒會被廣告所干擾。提供給有興趣嘗試看看的朋友參考囉！不過它目前僅提供 iPhone 版本，使用 Android 手機的朋友可以試試「20 twenty 20」這款 App。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：20-20-20 for your eyes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Yoko Kuroshima
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.5 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「20-20-20 for your eyes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後可看到簡單的 20-20-20 法則說明，點擊下方的「Timer」即可啟動計時器，如果中途需要停止提醒，可點擊計時器下方的「Stop」按鈕。啟動後就可以跳離 App 或關閉螢幕。



    當 20 分鐘到時，就會播放通知鈴聲並跳出通知訊息，點入即會開始計時 20 秒。此時就把眼睛離開任何的 3C 螢幕或書本，看向遠方休息一下吧！



    休息時間結束後，一樣會有通知鈴與訊息提示可以繼續回來工作或學習。

    最後更新：10-28, 2022 下午 3:56

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