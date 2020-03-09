Unreal Commander v3.57 雙視窗檔案總管，拉檔案更方便！

說起 Windows 的「檔案總管」這東西其實數十年來變化不算大大概就是維持左邊目錄、右邊資料夾這樣，

如果要將某個檔案複製或搬移到另外一個資料夾去就得另外再開一個檔案總管視窗、再把圖示拉過去。

如果你常需要在不同資料夾或磁碟機大量整理多個檔案這樣視窗開來開去、切換來切換去可能很容易眼花搞錯。如果有這類需求想加快檔案管理的操作效率可以試試看 Unreal Commander 這個很特別的小工具他跟 Total Commander 之類的軟體長得非常相像就是左右兩邊各一個視窗可以檢視不同目錄不同資料夾的內容下方有一排檢視、編輯、複製、移動、新增資料夾…等快速按鍵連一些檔案顯示方式、操作功能等都很接近。

不過 Unreal Commander 在某些小細節做得更貼心、直覺用起來也相當順手尤其在版面的配置與客製化部分有很大的空間可以自訂與修改讓我們能用更直覺、有效率的方式來整理硬碟中的大量檔案。

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Unreal Commander 支援 UNICODE 檔名支援提供相當精確實用的檔案搜尋功能其中還包含一個非常好用的批次改檔名工具一樣也支援壓縮/解壓縮、FTP 連線功能與同步資料夾內建的 Universal Viewer 通用檢視器則更為強大,可協助我們快速預覽各種格式的文件與檔案。

常用的資料夾或檔案可以直接拉到視窗上方的標籤列放著要用時點一下就可以開啟。複製或搬移檔案時可選擇讓任務在背景執行不影響後續的其他管理與操作。此外還有一堆檔案分割/合併、Hash 校驗、資料夾比對與標示新檔案 …等等貼心功能與設計。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Unreal Commander

Unreal Commander 軟體版本： 3.57.1454

3.57.1454 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文、日文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文、日文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 28.5 MB

28.5 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Max Diesel

Max Diesel 軟體下載： Download 下載

軟體操作介面：