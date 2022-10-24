「This Wallpaper Does NOT Exist」這些全都是不存在的桌布圖庫，免費下載可商用！

近幾年來似乎流行起各種的＂不存在＂，像是之前介紹過的「不存在的人臉」或「非真實存在的人類照片」都是，這些所謂的＂不存在＂，其實就泛指各種由 AI 生成的內容，而本篇要介紹的「This Wallpaper Does NOT Exist」則是「不存在的桌布」！

「This Wallpaper Does NOT Exist」裡收錄了一些由 AI 生成的桌布圖片，如果你正在為電腦、手機或是設計作品尋找特別的桌布或背景圖，，

就可以到這個網站來試試。每次重新整理頁面或按下網頁中的按鈕，就能看到一張全新的桌布，喜歡的話直接就可以將其下載回來，或是從網站再連結到「 Upscale.media 」進行 2 倍或 4 倍放大後取得更高解析度的圖檔。

網站上還有列出一些分類，像是木材、抽象、城巿、自然、天空等，也可以透過指定顏色或圖片比例來做篩選，方便使用者找到更多符合需求的桌布圖片。所有的圖片都可以免費下載、免費使用，個人或商業用途皆可，而且不需要標註出處哦！

網站名稱：This Wallpaper Does NOT Exist 網站網址：https://thiswallpaperdoesnotexist.org/

操作畫面：

開啟網頁就可以看到一張桌布圖片，喜歡的話，就可以點擊圖片下方的「Download」將其下載回來，或者點擊「Get 8k Image」連結到「Upscaple.media」將圖片 2x 或 4x 放大再下載。點擊「Design Wallpaper With AI」可再生成新的桌布。





將網頁向下拉一些，可以看到更多的桌布圖片。可使用主題、顏色或圖片比例來篩選。





在下方的圖片列表上，一樣可以點擊下載或連結到「Upscaple.media」放大圖片。