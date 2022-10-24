「RooArt」照片 AI 藝術化工具，用 33 種不同風格把照片變成精美的畫作！

能想像嗎？如果你的照片不是透過手機拍攝，而是出自於達利、莫內、梵谷或是草間彌生等知名畫家之手，那麼你的照片會是什麼樣子呢？這輩子大概沒有機會可以讓這些知名畫家親手為我們繪製專屬的畫作，但透過「RooArt」這個 App，也許可以讓 AI 來實現這個願望！

「RooArt」是一款透過 AI 技術將照片自動轉換成藝術畫作的 App，只要將照片選入或使用相機拍照張，，

就能立即套用 33 種不同風格的藝術濾鏡，使用者還可以手動來調整濾鏡的強度，強度越高藝術感越重，但稍微降低強度則可以保有更多照片的細節，可依個人的喜好來做調整。

完成之後就能將照片保存到相簿中或是直接進行分享。不過免費版本會在照片右下角押上浮水印，可透過觀看廣告或付費升級去除，有興趣的朋友，可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：RooArt 軟體語言：英文 開發人員：Rootroo Oy 官方網站：https://rootroo.com/en/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 11 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟 App 後，點擊「＋」就可以選擇要拍照或從相簿選取照片。





接著就可以在下方選擇套用各種不同的藝術濾鏡。左右滑動可以看到更多。





在照片下方可拖動滑桿調整濾鏡強度。完成後就可以選擇分享或保存。





如果想去除照片右下角的浮水印，可以點擊最右側的按鈕，就可以透過「Watch an Ad」觀看廣告或付費升級的方式來去除浮水印並獲得更高的解析度。