NotfiNote 可反覆跳出提醒的通知型筆記工具

「NotfiNote」是一款通知型筆記工具，可將筆記放在鎖定畫面下方或是通知中心裡，方便隨時查看，除了可以用來提醒待辦事項外，也可以輸入較多文字的筆記內容，只要長按通知就能展開查看完整筆記並可進行編輯，，

不需特地打開筆記 App 操作更快速。

如果有需要的話，還可以設定重覆提醒，可每 15 分鐘、30 分鐘、1 小時、3 小時或 4 小時通知一次，讓你不再遺忘重要的待辦事項，不過比較可惜的地方是通知僅限於顯示，並不會響鈴提醒，但只要拿起手機查看，還是能立即在鎖定畫面看到筆記內容哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：NotfiNote 軟體語言：英文 開發人員：Mert Can Kus 官方網站：https://www.instagram.com/MCKTRDEV/ 軟體性質：付費軟體 NT$33 系統支援：iOS 14.2 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「NotfiNote」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟 App 後，就可以直接點擊輸入筆記內容。接著點擊下方的「Set reminder and show!」，這邊就可以選擇要提醒的頻率，如果不需反覆提醒可選擇「Don’t Refresh」。





之後就可以在「通知中心」或是「鎖定畫面」下方看到筆記。長按筆記通知可展開編輯並內容。





如果發現筆記通知並沒有出現在鎖定畫面，可到「設定 -> 通知」找到並點入「NotifiNote」，將「鎖定畫面」勾選起來，這樣它就會出現在鎖定畫面了。