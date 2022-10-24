「Cross Logic」考驗邏輯推理能力的偵探方格解謎遊戲

「Cross Logic」是一款玩法相當有趣的解謎遊戲，結合了「數織」與「填字遊戲」的元素，透過分析各種線索來解決謎題，玩法更有挑戰性，也更考驗玩家們的邏輯推理能力！

遊戲的主戰場分為四種難度，必須先在簡單等級挑戰至一定關卡數後，，

才可往後陸續解鎖其它更高難度的等級，另外還有活動關卡可以挑戰，解開所有的活動謎題就能獲得道具獎勵唷！

每道謎題都有許多的線索，根據線索的描述，就可以在格子中打勾或打叉，當線索都用完時，剩餘的空格就需要玩家進行推理與判別，有時甚至需要交叉比對多個線索之間的關係，才能成功的解開謎題。

遊戲有提供多種語言可選擇，其中包含簡體中文，不過許多玩家都有反應翻譯錯誤的問題，而且部份的功能目前尚未支援簡體中文介面。建議還是用英文介面來玩比較不會被誤導，還能順便學習新的單字、加強英文閱讀能力哦！有興趣的朋友一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cross Logic 軟體語言：簡體中文,英文,日文等 開發人員：Gismart Limited 官方網站：https://gismart.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次開啟遊戲時，需先同意遊戲的 Privacy Policy 與 Terms of Use，切換開關後，按下「Play」即可進入教學。預設是簡體中文介面，正式進入遊戲後，可於設定中切換為英文。





根據下方的線索，在符合條件的格子中點擊打「✗」或雙擊打「✓」。每一個區塊的橫線與直線都只會有一個「✓」。