ALLPlayer 內建字幕下載、全球廣播電台的影音播放器

ALLPlayer 是個來自波蘭的影片、音樂播放器，除了操作界面相當簡介有質感，用起來也相當簡單好用之外，ALLPlayer 還支援了字幕配對功能，除了自己電腦裡的字幕檔之外，還能自動下載、配對網路上的影片字幕，，

不過可惜這功能目前僅能支援波蘭語..。

ALLPlayer 目前提供英文、日文、簡體中文… 等多國語言界面，如果只是單純按了就播的話，英文版就夠用了。安裝好之後除了 ALLPlayer 播放器程式之外，還提供了 ALLPlayer Radio 廣播播放軟體，支援全世界各國的數十種網路電臺，讓我們能聽聽世界各地不同的聲音與流行。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ALLPlayer
  • 軟體版本：8.9.4
  • 軟體語言：英文、日文、簡體中文…. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：233MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.allplayer.org/
  • 軟體下載：Download 下載

    • 操作界面相當簡潔，所有功能都藏在視窗的週邊。



    內建全球廣播電台播放功能。



    字幕下載、編輯與調整功能…

    最後更新：10-25, 2022 上午 10:30

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    Author: 不來恩

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