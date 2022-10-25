ALLPlayer 內建字幕下載、全球廣播電台的影音播放器

ALLPlayer 是個來自波蘭的影片、音樂播放器，除了操作界面相當簡介有質感，用起來也相當簡單好用之外，ALLPlayer 還支援了字幕配對功能，除了自己電腦裡的字幕檔之外，還能自動下載、配對網路上的影片字幕，，

不過可惜這功能目前僅能支援波蘭語..。

ALLPlayer 目前提供英文、日文、簡體中文… 等多國語言界面，如果只是單純按了就播的話，英文版就夠用了。安裝好之後除了 ALLPlayer 播放器程式之外，還提供了 ALLPlayer Radio 廣播播放軟體，支援全世界各國的數十種網路電臺，讓我們能聽聽世界各地不同的聲音與流行。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：ALLPlayer 軟體版本：8.9.4 軟體語言：英文、日文、簡體中文…. 等多國語言 軟體性質：免費軟體 檔案大小：233MB 系統支援：Windows XP/7/8/10/11 官方網站：https://www.allplayer.org/ 軟體下載： Download 下載

操作界面相當簡潔，所有功能都藏在視窗的週邊。





內建全球廣播電台播放功能。





字幕下載、編輯與調整功能…