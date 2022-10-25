TapinRadio 網路廣播收音機（15000個電台，支援錄音、定時自動關機）

2022/10/25 更新：TapinRadio 軟體版本更新至 v2.15.95.4 最新版。

TapinRadio是個操作很簡單的網路電台收音機，根據軟體上的清單所顯示的數字目前共收錄全球15000個以上網路廣播頻道，台灣的部份大概也有40多個電台，幾乎是要聽什麼就有什麼。

TapinRadio網路廣播軟體的優點是他提供了相當簡單好找的電台分類目錄，除了根據地區、亞洲/歐洲/美洲/非洲…與國家等方式幫電台分類之外，還可依照不同的音樂類型與大型聯播網路來找，，

另外TapinRadio也提供了廣播錄音功能，可以即時錄下目前正在播放的廣播節目內容，儲存格式為最常見的.mp3格式，方便我們拿到其他電腦或手機上播放。還提供了相當貼心的定時自動關機、休眠…等功能，讓我們邊聽音樂邊睡覺，睡著後電腦也會自動關機。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： TapinRadio

TapinRadio 軟體版本： 2.15.95.4

2.15.95.4 軟體語言： 繁體中文、英文…（支援多國語言介面）

繁體中文、英文…（支援多國語言介面） 軟體性質： 免費軟體 （新版改為付費軟體，未註冊可試用14天）

免費軟體 （新版改為付費軟體，未註冊可試用14天） 檔案大小： 16.9 MB

16.9 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11（支援32/64位元）

Windows 7/8/10/11（支援32/64位元） 官方網站： http://www.raimersoft.com/

http://www.raimersoft.com/ 軟體下載： 按這裡

TapinRadio 主要功能： 支援超多國內、國外網路電台

支援絕大多數網路電台格式，如mp3, wma, ogg vorbis, aac+..等等。

支援快速、可靠的搜尋功能

切換電台平順切換

可即時錄下目前正在收聽的廣播節目內容

自動更新軟體與電台頻道清單

可執行於Windows XP、Vista與Windows 7，支援32/64位元系統

支援「我的最愛」功能，並可分組顯示

支援定時自動關機、休眠..等功能，對喜歡邊聽廣播邊睡覺的人很實用

軟體操作介面：

第1步 將TapinRadio軟體下載回來、安裝好之後，第一次啟動軟體時會自動下載、更新網路廣播電台清單。





第2步 更新完成後，我們可以從視窗上方的選單點選「Presets」→「Region」或其他分類，選擇你要收聽的廣播電台。





第3步 下圖是目前有支援的台灣國內的廣播電台清單，算一算也有四十多個。