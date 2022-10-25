「DYED」染色相框，可根據照片影像自動推薦背景顏色！

「DYED」是一個操作極為簡單的照片編輯 App，最主要的功能就是可以將任何比例的照片快速製作成方形照片，背景填色的部份會根據照片影像內容自動推薦各種適合的顏色，除了單色外，也有非常多的漸層組合可以選擇，要深、要淺通通都有！

推薦的背景顏色都是取自照片本身，，

所以無論選擇哪一種搭配都不會有違和感，如果不想要使用顏色做為背景，App 也有提供的選項，可將照片模糊放大後填入背景當中，而照片除了可自由調整大小外，也可以讓它自動符合框架的高度或寬度。

功能設計簡潔好用，想要製作方形照片或為照片加上顏色框相的話，都可以來試試哦！不過免費版本僅提供 9 張照片可試用，喜歡的話，可再考慮付費購買。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：DYED 軟體語言：繁體中文,韓文,英文等 開發人員：NOTEGG 官方網站：http://www.notegg.co.kr/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

初次開啟會有各項功能的說明，這個 App 的介面翻譯有點混亂，會夾雜英文、中文與韓文，不過並不會太影響使用。





進入後，點擊上方的「＋」即可從相簿選取照片。接著就會自動套用其中一種的推薦背景，在下方左右滑動可以切換更多不同的背景樣式。





點擊「R」可重置推薦背景、「B」可加入模糊背景，「F」則可讓照片自動符合框架的長或寬，也可以使用兩指斜拉縮放照片的大小或移動位置。





點擊右上角的按鈕即可將照片保存到相簿中，同時編輯過的照片也會留存在 App 裡。