Image Candy 線上圖片編修、自動去背、加水印（13合1轉檔工具）

Image Candy 是一個簡單易用的線上圖片編輯服務，只要選取你要處理的照片或圖檔按一按，不管大人小孩或老人都能馬上快速搞定。

Image Candy 可支援的功能有圖片格式轉檔、改大小、圖檔壓縮、去背、大量圖檔轉輸出成 PDF 文件、圖片旋轉翻轉、裁切、打字、加浮水印、迷因圖製作、HEIC轉檔與影片轉 GIF 動畫…等。

其中比較特別的是「自動去背」功能，他會自動幫照片中主要的物體或人物拉出來，其他的畫面都刪掉，不用特別點選操作，，

按一下就好。另外「Meme generator」功能也很少見，就是用一個簡單快速的方法幫自己製作網路迷因圖（梗圖），簡單到只要會打字就能做圖上網搞笑或帶風向…

其他「HEIC to JPG」可以把 HEIC 圖檔轉換成一般手機或電腦都能瀏覽的 JPGE 格式，「Video to GIF」則可幫我們將影片轉成 GIF 圖檔，相當有趣。

網站名稱：Image Candy 網站網址：https://imgcandy.com/

Image Candy 線上圖檔編修工具使用方法

第1步 開啟 Image Candy 網站，點選你要執行的功能。