Image Candy 線上圖片編修、自動去背、加水印（13合1轉檔工具）

Image Candy 是一個簡單易用的線上圖片編輯服務，只要選取你要處理的照片或圖檔按一按，不管大人小孩或老人都能馬上快速搞定。

Image Candy 可支援的功能有圖片格式轉檔、改大小、圖檔壓縮、去背、大量圖檔轉輸出成 PDF 文件、圖片旋轉翻轉、裁切、打字、加浮水印、迷因圖製作、HEIC轉檔與影片轉 GIF 動畫…等。

其中比較特別的是「自動去背」功能，他會自動幫照片中主要的物體或人物拉出來，其他的畫面都刪掉，不用特別點選操作，，

按一下就好。另外「Meme generator」功能也很少見，就是用一個簡單快速的方法幫自己製作網路迷因圖（梗圖），簡單到只要會打字就能做圖上網搞笑或帶風向…

其他「HEIC to JPG」可以把 HEIC 圖檔轉換成一般手機或電腦都能瀏覽的 JPGE 格式，「Video to GIF」則可幫我們將影片轉成 GIF 圖檔，相當有趣。

  • 網站名稱：Image Candy
  • 網站網址：https://imgcandy.com/

    • Image Candy 線上圖檔編修工具使用方法

    第1步 開啟 Image Candy 網站，點選你要執行的功能。



    第2步 按一下「+ ADD FILES(s)」按鈕選取圖檔，或直接將圖檔拉到瀏覽器視窗中，可支援多張圖檔。

    翻頁閱讀 »   1 2

    最後更新：10-25, 2022 下午 2:21

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

    Author: 不來恩

    briiancom@gmail.com

    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。