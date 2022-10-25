缺乏設計靈感嗎？讓「Pixelfika」用各種網頁設計、配色組合激發你的創意！

不只是學語言需要多聽、多看，創意靈感也多來自於日常生活經驗的累積，街上的招牌、工讀生發送的傳單、店家的名片設計、店內裝潢、路人身上的衣著搭配，甚至是路邊的一花一草都可能成為你某次設計的元素或為你帶來特別的想法。

但這樣的累積是需要花時間與精力的，如果當下的你正缺乏設計靈感，又沒有空閒時間可以到處收集資訊的話，，

或許可以到「Pixelfika」來逛逛。它是一個專門要來激發設計人員創意靈感的網站，收集成千上萬種不同網站的主視覺設計圖，只要在這個網站就能汲取眾多不同的設計創意！

網站還會將各主視覺圖所使用到的顏色取出其中 5 種並製作成色票，有喜歡的配色組合就可以直接取用，另外也提供範例網站的網址，可連結回原網站參考其更完整的設計與應用。

網站內容每天都會更新，按下空白鍵可隨機更換排列，能看到更多不同的設計範例，如果只是單純需要配色靈感，也可切換僅顯示色票資訊，讓你可以更專注在顏色的選擇上。現在，就來「Pixelfika」吸收網路上的各種設計精華吧！

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到各種的網站設計，按下「空白鍵」或是點擊「Shuffle」就可以隨機切換內容，看到更多不同的設計。





點擊展開感興趣的設計，可在左下角點擊複製單一色碼，右下角則可切換顯示色票或是連結開啟原網站。





點擊右上角的「太陽/月亮」圖示可切換淺色或深色背景。





若單純需要尋找配色靈感，可在上方切換到「Colors」就可看到各種的色票組合。這些色票組合也是由那些網頁主視覺而來，點擊色票左下角的圖示，就能切換查看色票應用到主視覺的效果。