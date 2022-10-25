Easy Ukulele by Harmony City 在遊戲中學烏克麗麗～ 搭配超多流行歌曲學習各種和弦指法！

Easy Ukulele by Harmony City 是一款結合遊戲來學習烏克麗麗或吉他的音樂學習 App，無論你是嫩嫩的小白還是有點基礎的初學者，都可以透過這個 App 來學習或更熟悉樂器的演奏。

其搭配各種耳熟能詳的流行歌曲，依學習進度可以慢慢的加入並學習到不同的和弦指法，跟著畫面上的動畫指示彈奏指定和弦，就能配合音樂進行演奏，，

比起單純反覆枯燥的練習指法要來得有趣許多。

App 還有提供調音的功能，手邊就算沒有調音器也能輕鬆調整樂器的音調。不過 App 目前沒有提供中文介面，影片教學解說也是以英語為主，提供給大家參考囉！免費版本有曲目數量的限制，但透過彈奏完成遊戲所獲得的星數，將可以解鎖更多的新曲目，正在學習烏克麗麗或吉他的朋友，現在就一起在遊戲中提升彈奏技巧吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Easy Ukulele by Harmony City 軟體語言：英文,法文等 開發人員：Classplash 官方網站：https://www.classplash.de/en/harmonycity/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟可選擇要使用的語言介面。





接著可選擇要學習的樂器，吉他或烏克麗麗。手邊必須要有這兩種之一的樂器才能使用 App 來學習。





依照自己的程度選擇適合的課程內容。完全不會彈奏的，就從「Instrument Tutorial」樂器引導開始，有點程度的可直接進行「Game Tutorial」遊戲教學，曾經使用過「Easy Ukulele by Harmony City」就選最右邊直接進入歌曲菜單。





這邊以「Game Tutorial」為例。點入後先來幫樂器調個音，依左邊的動畫圖示來調整琴弦的鬆緊，若彈奏的音調在綠色範圍就是準的，在上或下就需要旋緊或放鬆琴弦。