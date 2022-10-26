「Balls.」彩色球消除遊戲，一個不小心就變得超擁擠！

「Balls.」是一款很耐玩的彩色球連線消除遊戲，在有限的空間中，玩家必須移動板上的球，讓同色球 3 顆以上連成一線或 4 顆同色球排成方形就能消除，每回的移動都會在其它的位置長出新的球，這些新球會成為助力還是阻力，，

就全看玩家的應變能力了！

連線的方式可直、可橫也可斜，但球移動的路徑必須沒有阻礙，一個密閉的空間，能移動進入的就只有其周圍的球，若無法做最有效的安排，那麼一個不小心遊戲板就會變得超級擁擠，若沒有空間可以再新增更多的球，那麼遊戲就會自動結束。

除了最基本的球外，隨著遊戲的進行，還會出現更多有不同功能或限制的球，例如被繩子綑綁住的球，就無法移動；消除「炸彈球」可一併消除其鄰近的球；消除「發光」的球則可以獲得更多的分數。如果你能一次消除 4 顆以上的球，那麼就能換得一顆長了「翅膀」的球，它就不受路徑的限制，想移動到哪都沒問題。

遊戲相當耐玩，就算開著網路玩也只有在遊戲結束時才會跳出廣告，在遊戲當中不會受到廣告的干擾唷！有興趣的朋友，可以一起來挑戰一下！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Balls. 軟體語言：英文 開發人員：GAMEZAUR GAMES KUCMA SPOLKA JAWNA 官方網站：https://gamezaur.com/balls/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Balls.」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲，先跟著教學操作一下吧！將下方的紅球拖曳移動到中間的位置，就能消除橫向的 3 顆紅球。





之後每回的移動都會新增 3 顆球，在遊戲板上會以「迷你球」顯示它們預計新增的位置。球移動的路徑必須是暢通的，若受到阻擋則無法移動。





消除「炸彈球」可連同鄰近的球一拼消除。在限定步數內消除「發光」的球，就能獲得更多的分數。





一次消除 4 顆同色球可獲得 1 顆帶有「翅膀」的球，它可不受空間的限制，自由移動到任何空格。





當空間無法再移動或消除後，遊戲就會自動結束啦！