「unDraw」可自訂顏色的雙重風格插圖庫，SVG、PNG 格式、免費可商用！

「unDraw」是一個提供開源插圖的網站，有兩種不同畫風可選擇，而無論選擇哪一種，都開放讓使用者自訂想要的顏色，所有的插圖都是利用簡單的元素所構成，只要適合皆可自由運用在任何的領域，，

開放免費下載，個人或商業用途都沒問題，使用時無須標示來源。

插圖的類型很多元，有醫療、節慶、人際關係、運動、季節、旅行、職業、動物等，還有各種不同的情境，雖然沒有提供分類目錄，不過可以使用關鍵字來快速查找相關的插圖。找到喜歡的插圖後，就可以直接點擊選擇下載 SVG 或 PNG 格式，不需註冊帳號或是輸入 Email 等步驟，相當方便哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Browse now」即可瀏覽插圖列表。





插圖的主色預設為藍色，可在右上角展開「調色盤」，自由選取想要套用的任何顏色。





找到想要的插圖後，就可以直接在右側選擇想要下載的格式。





在右上角點擊「Handcrafts」即可切換成手繪風格。





手繪風格的插圖同樣可以在右上角展開「調色盤」選取想要的顏色。下載方式也一樣，點開想要的插圖即可選擇想要下載的格式。





點擊右上角的「Search」即可切換到關鍵字搜尋，輸入關鍵字就能快速查找各種相關的插圖。