[限時免費] Coloresque 你的專屬色彩庫，隨機產生、手動調製也可從現實生活中擷取！

「Coloresque」是一個專屬於你的色彩庫，可將任何喜歡的顏色通通保存起來！App 本身就附有隨機產生顏色的功能，點擊螢幕就能產出一種新的顏色，中意的就可以直接加入最愛，甚至還能依需求自由創建主題調色盤，為設計案準備好一組最適合的配色組合！

如果心裡已經有用色的大方向，，

也可以切換成「」（Sliders），手動來調配出各種心中預想的顏色類型，提供 RGB、HSL 以及 HSV 三種色碼標示法任君選擇，調出來的顏色一樣可加入最愛或加入自建的調色盤當中。

如果你喜歡的顏色是在現實生活當中，那麼只要利用相機拍照，再結合 App 的「選色器」（Picker）功能，就能從照片中精確的擷取並保存。這些若還無法滿足你選色的需求，那麼「Coloresque」還有最後一個「顏色搜尋」（Search）功能，輸入關鍵字就能幫你找出各種相關的顏色，讓你不再因為找不到想要的顏色而發慌！

除了預設的 sRGB 色碼外，也可以自由切換 HSL、HSV、CMYK、CIE XYZ、CIE L*a*b*, CIE L*u*v* 等各種不同的色碼標示方式，是設計人員不可或缺的好幫手！目前限時免費中，喜歡的話請把握機會啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Coloresque 軟體語言：英文 開發人員：Michael Christely 官方網站：https://www.coloresque.app/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Coloresque」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟 App 就會自動隨機顯示一種顏色，點擊螢幕可再切換下一色，點擊左下側的「〈」則可返回上一色。





點擊下方的「❤」即可將當前的顏色加入最愛。點入左下角的「Library」即可查看我的最愛清單。





在下方的「Palettes」點擊「Create Palette」即可建立調色盤。新增後就可在下方看到，點入即可管理調色盤的內容，可將當前的顏色加入調色盤中。





點擊下方的「向上箭頭」可展開功能選單，使用「<」與「>」可以切換使用不同的選色模式，可以找到與當前主色相關的各種顏色。





點擊功能選單右上角的圖示，可以切換其它的選色功能。「Sliders」可使用滑塊來手動調配想要的顏色。





「Picker」可透過相機拍照或從相簿的照片中擷取想要的顏色。





「Search」則可輸入關鍵字或色碼來查找各種相關的顏色。





點入右下角的設定，可以在「Color Space」中，切換顯示不同的色碼標示方式。





「Color Generator」則可以設定隨機顏色產出的條件，要深、要淺、要蒼白還是要柔和都可以。