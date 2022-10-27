DotLiner 三角形圈地盤大作戰！最多可 3 人一起玩！

小時候都會玩一些紙上遊戲，像是猜數字、賓果、井字遊戲或是消圈圈等，只要有紙與筆就能跟同伴玩得很開心，而本篇要介紹的「DotLiner」也是以前會在紙上玩的其中一種遊戲，那就是圈地盤

在紙上隨機畫上數個點，然後由玩家輪流將點連線，，

只要能圈出一個三角形，就可在中間寫上自己的代號，遊戲結束時，看誰擁有的三角形數量最多就能贏得勝利。如果想回味一下這款兒時的紙上遊戲，身邊又沒人可以陪玩時，就打開「DotLiner」與機器人比上一場吧！

這款遊戲提供 3 種不同尺寸的遊戲板以及 4 種的遊戲難度，可依個人的喜好來做選擇，如果不想受挫感太重的話，還是從最小的遊戲板、最簡單的難度開始吧！如果是想跟朋友玩，但手邊沒紙筆的話，也可以選擇與朋友對戰，最多可 3 位玩家一起玩。

在圈地時，遊戲會自動幫忙標上代表色，省下標記代號的步驟，也會自動判斷角度是否能圈成三角形。成功圈出三角形的玩家，可繼續進行直到無法圈出為止。看似簡單的玩法，卻是需要勾心鬥角、積極攻防的遊戲啊！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：DotLiner
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Pavel Druzhkov / NeatApps SE
  • 官方網站：https://sites.google.com/view/neatappsse/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    一開始會需要玩家輸入年齡，接著就會進行簡單的遊戲教學。按下「Next」可繼續看完，總之就是兩人輪流畫線，目標是圈出三角形，而畫出三角形的人可以繼續畫線，直到連不出三角形才會換人，最後看誰三角形多就贏了。



    點擊「New Game」即可設定遊戲板尺寸、玩家數與難度。接著按下「Start」就能開始挑戰啦！



    遊戲開始就是你畫一筆、我畫一筆輪流進行，雖然只是很簡單的點與點連線，但其實從這裡開始就需要耍心機了！



    成功圈出三角形就可以再繼續畫線。



    遊戲會一直進行到沒有任何三角形可被圈出為止，就會結算成績與公佈名次。還會統計你的遊戲成績唷！

    最後更新：10-27, 2022 上午 10:39

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