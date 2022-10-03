睡不著？就來划船吧！「Scroll to Sleep」超助眠的另類數羊 App

你是一沾到床就會睡著，還是需要躺個幾分鐘培養睡眠情緒的人？每晚都像在煎魚一樣，翻來又翻去才能入睡的話，不妨來試試這個「Scroll to Sleep」超助眠的另類數羊 App。

如果只是單純的數羊，相信很多人都試過，其實大部份是睡不著的，，

還可能會越數越清醒，但「Scroll to Sleep」將數羊這個動作做了一些不同的改變，把一隻可愛的羊放在船上，在螢幕上滑動就能讓小羊在日落的海上緩緩啟程。

一邊划著船、一邊聽著海浪波動、海鳥鳴叫的聲音，整個就超催眠的，畫面上還會隨著航行的距離，標示著 1、2、3……的數字，就像在數羊一般，如果睡前會忍不住要滑手機，就可以繼續滑動螢幕幫小羊加速向前，不滑動的話，船也還是會自動繼續緩慢的前進。

程式還有內建螢幕調光器，可以讓螢幕的亮度更低一些，更有助於入睡。另外也有提供 5 分鐘、15 分鐘及 30 分鐘的計時器，以確保在你不小心睡著之後，能自動關閉螢幕達到省電的效果，下回睡不著的話，就跟著小羊一起來划船吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Scroll to Sleep 軟體語言：英文 開發人員：Simple Machine, LLC 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Scroll to Sleep」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟後向下滑動，就會開始伴隨著海浪拍打、海鳥嗚叫的聲音向前進，隨著航行的距離，畫面上也會開始出現數字，就像在數羊一般。





展開右上角的選單，就可以關閉音效、設定睡眠計時器以及調整螢幕的亮度等設定。