「BgSub」線上 AI 照片去背工具，原尺寸保存、離線也能用！

「BgSub」是一個線上的照片去背工具，只需將照片丟入網站，5 秒就能還給你一張去背後的照片，AI 對照片中主體辨識的精準度很高，基本上只要背景與主體顏色不是非常相似都能成功的完美去背，就算真的有一些沒去乾淨的地方或誤刪的部份，，

也可以透過編輯工具手動去除或還原哦！

在去背後就可以直接以原圖尺寸下載保存，如果想要在去背後加上單色背景或用其它的照片做為背景，網站也有提供相關的編輯功能，可以直接在網站上進行後續的合成，操作相當簡單，不需要會 Photoshop 也能輕鬆去背合成。

不需要註冊登入就能使用，而且完全免費！使用時不需將照片上傳到伺服器，所有的動作都在電腦端完成，離線也能用！注重個人隱私的朋友，可以安心使用！

 
  • 網站名稱：BgSub
  • 網站網址：https://bgsub.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網站後，點擊「Launch BgSub」切換到去背工具頁面。



    接著可以點擊「Open Image」從電腦中選取要去背的照片，或將照片拖曳到網頁中，也可以直接使用 Ctrl+V 將複製在剪貼簿的照片貼上。



    等待大約 5 秒鐘的時間，讓 AI 進行分析與去背。



    去背結果出爐後，如果沒有什麼問題，就可以點擊「Save Image」將去背圖片以原尺寸保存下來。



    在左側有一些編輯工具可以使用，包含加入單色背景、照片背景，若發現有不完美的地方，就可以使用「Edit」來手動修正。還能對背景加入一些濾鏡效果或是使用增強效果，讓主體與背景可以更加融合。



    完成後，就可以點擊「Save」將調整後的照片保存下來。

    最後更新：09-30, 2022 下午 4:42

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