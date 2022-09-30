「TinyWow Profile Photo Maker」可方可圓的頭像產生器，自動去背套用數十種背景！

「TinyWow Profile Photo Maker」是一個可以輕鬆製作個人頭像的線上工具，100% 免費沒有任何使用限制，上傳自己的照片後，就會自動辨識進行去背，保留頭像的部份，還可手動微調要顯示的範圍與位置。

之後就會自動套用超過 80 種的背景圖樣，，

專業的、可愛的、時尚的、簡約的通通都有，除了網站提供的 50 種漸層配色外，也開放讓使用者自訂單色背景，同樣會保留各種不同的花紋圖樣，操作超級簡單！

預設為圓形模板，視使用需求也可以切換成方形，有中意的頭像直接點擊就能下載保存為 600×600 的 PNG 圖片。上傳的照片將會在 1 小時後自動刪除，喜歡這種簡單頭像的朋友，可以來嘗試看看哦！

 
  • 網站名稱：TinyWow Profile Photo Maker
  • 網站網址：https://tinywow.com/image/profile-photo
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊「Upload from PC or Mobile」選擇要使用的照片，或將照片拖曳到白色區塊中。



    點擊「我不是機器人」後，就會開始上傳進行去背。



    去背後，可拖曳方框來調整要使用的照片範圍，下方的滑桿可調整照片的遠近。OK 後，按下「Process Photo」。



    接著就會自動套用各種不同的背景，在左側的「Colors」有許多的漸層配色可以選用。



    若不喜歡漸層，也可以點入「Custom Color」選擇套用單色背景。



    除了各種花紋圖樣的背景，最下方也有一些套用其它照片的背景圖可以選用。



    不喜歡圓形的話，在「Display」可以切換為「Square」就能改成方形頭像囉！



    最後，將滑鼠移動到想要的頭像圖片上，就會顯示下載按鈕，點擊就能將它保存下來了。

    最後更新：09-30, 2022 下午 12:00

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