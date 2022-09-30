這個好好玩啊！「Starri 星動旋律」手機體感音樂遊戲

手機的體感遊戲以往都以運動類型為主，像是之前介紹過的「Plaicise」、「Active Arcade」或是「Reflexes」，都可以透過手機的前鏡頭來偵測人體的動作，與畫面中的各種標記互動，達到運動的效果。

如果你覺得運動實在太難熬了，不妨來試試這款「Starri 星動旋律」體感音樂遊戲，，

只需要依指示揮動雙手，搭配音樂節奏來進行，就能體驗像《冰雪奇緣》裡的艾莎，從手掌撒出雪花的感覺，啊！不是，是就能享受遊戲的樂趣！

遊戲提供 Slash 與 Catch 兩種模式，各有不同的遊戲體驗，Slash 可以隨著節奏預計下一步，而 Catch 則需要準確的捕捉每一個節拍，在遊戲中可隨時切換使用感受不同的遊戲體驗！

一開始只會開放三首歌，隨著遊戲的進行，可逐步累積「星星」的數量，最後轉換為歌曲的碎片，當收集足夠的碎片就能解鎖更多的歌曲囉！真的相當好玩，而且前鏡頭捕捉動作蠻精確的，玩起來很爽快！在畫面上玩家的雙手手掌會發光，當揮動時就像在施展魔法一般，真的很有艾莎的感覺啊～～～大家快一起來玩看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Starri 星動旋律
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Nex Team Inc.
  • 官方網站：https://www.starrigame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲時，可以先設定語言及遊戲角色。



    接著先選擇一種遊戲模式，畫面上都會有示範動作可以參考。



    手機或平板擺放的位置也可以依實際的環境空間來做調整。



    選定後，就可以將手機或平板擺在適當的高度並調整好角度。



    接著就可以先跟著教學來學習一下基本的操作，包含多種標記的動作姿勢，最後就可以準備開始著跟音樂挑戰一下囉！



    完成教學後，就可以點擊「快速遊戲」進入選取音樂。



    每首音樂都有 3 種難度可以挑戰，新手的我們就從「普通」難度開始吧！



    在遊戲中，把握連擊可以獲得更高的成績唷！



    完成歌曲後，就可以查看自己的成績，還會計算消耗的卡路里數。依獲得的成就可累積「星星」數。



    點擊右上角的「星星」即可查看獲得的「星路獎勵」，可將星星轉為歌曲碎片，解鎖更多的歌曲。



    每天還有給玩家的小任務，達成能獲得獎勵唷！

    最後更新：09-30, 2022 上午 11:04

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