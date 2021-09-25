[限時免費] Reflexes 可一邊做棒式一邊挑戰的 AR 運動遊戲

       

因為肺炎疫情的關係，讓我們的生活改變了很多，其中也包含運動習慣，，

以前可能都喜歡上健身房或到戶外快走慢跑，現在則為了防疫選擇自己在家運動。為了讓大家在家運動也可以很有趣，之前就有出現一些互動式的 AR 運動遊戲，像是「Active Arcade」與「Plaicise」，想必許多人都有玩過了吧！

如果覺得這兩款遊戲難度太高或是花樣太多，可以來試試這款「Reflexes」，它也同樣是一款 AR 運動遊戲，使用手機的前鏡頭來進行動作偵測，運動類型共有五種，包含單一目標、雙重目標、生存模式、字母模式以及反應測試。

每一種類型都可以依自己的狀況來設定運動時長以及速度，最短 30 秒，最長 2 分鐘，速度則從緩慢、中等、快速到滑稽（嗯…可能就是一種速度快到會讓人很想笑的概念吧！🤣），設定好後就可以固定手機位置，準備開始進行。

與另外兩款遊戲一樣，它也必須偵測到使用者從頭到腳的範圍才會自動開始，但它判別的標準比較沒有那麼嚴苛，不一定要站著全身入鏡，你也可以選擇用掌撐棒式的姿勢來挑戰，所以如果家裡的空間不夠大無法全身入鏡的話，換個訓練姿勢也是可以玩的哦！而且用棒式來進行，除了可以考驗反應外，也能順便強化你的核心能力，光用想的，腹肌就不自覺痠了起來，有興趣的朋友快一起來挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Reflexes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sliced Backhand Ltd
  • 官方網站：https://thereflexesapp.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援： iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reflexes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以看到五種不同的運動類型，點入想要使用的運動類型後，再設定運動時長以及速度，並決定是否要同步錄影後，就可以按下「Start Playing」。



    接著就可以看到螢幕變成橫向，將手機固定好位置後，讓整個人從頭到腳都可以進入中間的方框中，程式偵測到後就會自動倒數，然後開始挑戰。



    在官方提供的影片當中，還可以看到有玩家搭配彈力繩來加強訓練，也有人採用棒式的方式來進行，這些都可以鍛鍊到更多不同的部位哦！

    最後更新：09-25, 2021 下午 2:26

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