你能成功複製出 3D 路經嗎？「Made Possible」令人迷惑的視覺謎題！

       

紀念碑谷」在 3D 立體迷宮遊戲裡算是一款很具代表性的遊戲，遊戲主角在各種打破空間與重力思維的路徑上行走，讓玩家不止可以享受解謎的成就感，在視覺上也能體驗到各種驚喜與樂趣，不過若要親手重現如此錯綜複雜的立體迷宮，你有自信能完成嗎？

這款由國外遊戲工作室 Voodoo 推出的「Made Possible」，就是要玩家想辦法複製出各種 3D 立體路徑的益智遊戲，每個關卡都會從一個小方塊開始，玩家必須試著複製出關卡的目標圖形，百分之百相同即可過關

透過滑動就能簡單操控小方塊的移動路徑，開頭如果就走錯了，那麼圖形就絕對不可能完成，而且每移動一步就會消耗星數，使用越少的步數過關，才能拿到更多的星數，解鎖更多不同的主題關卡。

目前已有 240 關，每 20 關就會更換一種方塊主題，有些是單純不同材質的方塊，而有些則是帶有場景的，像是樹木、流水、雪景等，在複製立體路徑的過程中，就像在創造一個迷你的小小世界，感覺相當有趣哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Made Possible
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Voodoo
  • 官方網站：https://www.voodoo.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Made Possible」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
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    遊戲畫面：

    點擊「PLAY」進入第一關，從一個小方塊開始，在畫面上任一處滑動就能控制它的移動方向，想辦法複製出上方的目標圖形就能過關了



    開頭很重要，如果一開始就走錯了方向，就會像下圖這兩關一樣進退兩難，必須重新來過



    如果遇到解不開的關卡，可以點擊右下角的「HELP」觀看廣告後，取得箭頭提示



    完成解開 20 關後，就可以進入下一個場景主題，加入了更多不同的元素，每走一步都像是在創造一個迷你世界，超可愛的啊～～～

    最後更新：09-25, 2021 下午 12:55

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