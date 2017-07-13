2017/7/13 更新：QuiteRSS 軟體版本更新至 v0.18.6 最新版，此版本修復一些操作上的問題並更新 SQLite 版本至 v3.19.3。

許久前 Google Reader 線上閱讀器收攤了，許多人相當無奈、惆悵，不過多數人應該都轉到更好用的 feedly 或其他相關的線上閱讀服務去。

如果你還是習慣裝個軟體、開個視窗安靜地閱讀收藏已久的各式資訊來源，想回復較為傳統的閱讀方式，可以裝下面這個免費的 QuiteRSS 軟體來用用看。

QuiteRSS 可支援 Windows, Linux 與 OS/2 等平台，提供包含繁體、簡體中文、英文..在內的 27 國語言的操作介面。除了 RSS 匯入、自動更新與標籤設定、文章與關鍵字篩選、OPML, XML 匯入及分類瀏覽…等等各式 RSS 瀏覽器都會有的功能之外，一樣也支援了新文章提醒、音效提醒..等功能。此外，QuiteRSS 內建了 Webkit 核心的瀏覽器，可讓我們點了標題後直接在 QuiteRSS 視窗中的新分頁瀏覽完整的網頁內容與資訊，不用再等待開啟新視窗、多視窗間頻繁切換（可自選內部或外部瀏覽器並支援多種快速鍵操作）。

QuiteRSS 的整體操作相當順暢、操作介面也還算簡潔（要自己調整），可設定的功能與細節也相當多且自由，如果你一直等不到一個適用的線上服務，QuiteRSS 會是相當不錯的選擇（可惜不同電腦間不能同步閱讀）。



▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： QuiteRSS

QuiteRSS 軟體版本： 0.18.6

0.18.6 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文..等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文..等多國語言 軟體性質： 免費，開放原始碼的自由軟體

免費，開放原始碼的自由軟體 檔案大小： 37.3 MB

37.3 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux, OS/2

Windows, Mac OS X, Linux, OS/2 官方網站： http://quiterss.org

http://quiterss.org 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 QuiteRSS 軟體、啟動之後（安裝時是英文介面，安裝好就是繁體中文囉），一開始 QuiteRSS 視窗中都會是空空的、沒啥可以閱讀。此時請點一下左上角的「加入」按鈕，自行加入你要閱讀的各式 RSS 資訊來源。

第2步 在方框中貼上 RSS 網址後，按下「下一步」設定存放的資料夾或直接按「完成」按鈕亦可。

訂閱本站新文章：http://feeds.feedburner.com/briian

第3步 設定好 RSS 網址、更新之後，馬上可以在 QuiteRSS 視窗中看到你訂閱的網站新文章。

第4步 我們除了可以在視窗下方瀏覽相關資訊之外，還可在標題連續按兩下滑鼠左鍵、在新分頁瀏覽完整內容。

第5步 在軟體設定方面，有相當完整的功能與細節可以隨自己的喜好與習慣來調整。譬如說瀏覽訂閱內容時，可自行選擇要使用內嵌瀏覽器或外部瀏覽器，外部瀏覽器也可自行選擇你慣用的程式，亦可自定是否啟用 JavaScript 或其他外掛…等，還有 Click to Flash… 相當實用的設計與功能。

第6步 用不同顏色的標籤來分類你喜歡的內容。

第7步 有新文章發表的時候，可選擇自己喜歡的方式來跳出通知視窗。

第8步 可自訂文字字型與色彩…，另外還有一堆快速鍵可設定，用自己習慣的快速鍵組合來瀏覽、操作。