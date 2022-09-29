「Page Marker」網頁畫筆工具，可在任何網站上直接繪圖、畫重點！

「Page Marker」是一個可以在任何網站上繪圖的網頁畫筆工具，主要支援 Google Chorme 瀏覽器使用，需要時點擊工具列上的畫筆圖示就能開啟浮動的畫筆工具箱，可以在網站上繪圖、使用螢光筆畫重點、畫線、打字等，如果有畫歪的還能使用「橡皮擦」修正，或是透過「移動」工具來調整位置。

筆頭的粗細與畫筆的顏色都可以自由調整，，

繪製的內容會跟著網頁移動，最後還能以螢幕截圖的方式將網頁與繪圖一起保存下來。一些常用的功能還可以透過組合鍵來快速切換，例如 Shift + E 就能切換橡皮擦功能、Shift + H 即可切換為螢光筆、Shift + U 就能撤消上一步等，使用上相當方便！

無論是線上教學、製作網頁操作教學或是單純需要在地圖上繪製路線等需求，「Page Marker」都可以派上用場，有需要的朋友可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Page Marker
  • 軟體版本：5.6
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：133KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載按這裡
    •  

    使用方法：

    開啟下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可完成安裝。



    安裝後將圖示固定在工具列上會比較方便使用。需要時，點擊工具列上的「紅色畫筆」即可開啟浮動的畫筆工具箱。



    拖曳可移動工具箱的位置，點擊上方的色塊可修改畫筆的顏色。



    工具包含畫筆、螢光筆、橡皮擦、文字、移動、直線、撤消與復原等。最下方的「SIZE」可調整筆粗。



    畫完後若想保留記錄，可將網頁與繪圖以截圖的方式保存下來。若刪除或關閉畫筆工具箱，所有的繪圖紀錄將會被清除。



    如果想要調整工具箱的預設值，可在工具列上使用滑鼠右鍵點擊「紅色畫筆」再點入「選項」。這邊就可以調整工具箱的各項預設值囉！包含顏色、筆粗、文字字體大小等。

    最後更新：09-29, 2022 下午 4:57

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。