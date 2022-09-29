「Page Marker」網頁畫筆工具，可在任何網站上直接繪圖、畫重點！

「Page Marker」是一個可以在任何網站上繪圖的網頁畫筆工具，主要支援 Google Chorme 瀏覽器使用，需要時點擊工具列上的畫筆圖示就能開啟浮動的畫筆工具箱，可以在網站上繪圖、使用螢光筆畫重點、畫線、打字等，如果有畫歪的還能使用「橡皮擦」修正，或是透過「移動」工具來調整位置。

筆頭的粗細與畫筆的顏色都可以自由調整，，

繪製的內容會跟著網頁移動，最後還能以螢幕截圖的方式將網頁與繪圖一起保存下來。一些常用的功能還可以透過組合鍵來快速切換，例如 Shift + E 就能切換橡皮擦功能、Shift + H 即可切換為螢光筆、Shift + U 就能撤消上一步等，使用上相當方便！

無論是線上教學、製作網頁操作教學或是單純需要在地圖上繪製路線等需求，「Page Marker」都可以派上用場，有需要的朋友可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Page Marker 軟體版本：5.6 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：133KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後將圖示固定在工具列上會比較方便使用。需要時，點擊工具列上的「紅色畫筆」即可開啟浮動的畫筆工具箱。





拖曳可移動工具箱的位置，點擊上方的色塊可修改畫筆的顏色。





工具包含畫筆、螢光筆、橡皮擦、文字、移動、直線、撤消與復原等。最下方的「SIZE」可調整筆粗。





畫完後若想保留記錄，可將網頁與繪圖以截圖的方式保存下來。若刪除或關閉畫筆工具箱，所有的繪圖紀錄將會被清除。





如果想要調整工具箱的預設值，可在工具列上使用滑鼠右鍵點擊「紅色畫筆」再點入「選項」。這邊就可以調整工具箱的各項預設值囉！包含顏色、筆粗、文字字體大小等。