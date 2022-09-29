「Slice & Fit」超療癒的物品切割裝箱遊戲

想要讓腦袋放空的時候，最適合來玩「Slice & Fit」這樣簡單的小遊戲，在每個關卡裡都會有些東西卡在箱子口下不去，玩家只有一個目標，就是透過切割物品，讓它們可以全都裝進箱子裡！

物品的種類很多元化而且超乎想像，，

像是馬桶、洗衣機、鋼琴、各種球類、吉他等，在這裡我們不用管物品是否完整，只要求把東西全都裝到箱子中即可，有時還得把物品分別裝到兩個箱子中或是裝到各種奇形怪狀的箱子裡，該如何分配才能裝進去，其實不需要多想，在有限的切割數中，讓東西要多碎有多碎就可以了。

就算真的把切割數用盡了還裝不進去也沒關係，只是會少拿幾顆星過關而已，還是可以進入下一關繼續挑戰，沒有給玩家太多的壓力與限制，在不斷切割的過程中，享受破壞的樂趣，越玩越療癒哦！雖然是免費下載的小遊戲，但就算連網路玩也沒有出現廣告干擾，有興趣的朋友，就一起來玩看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Slice & Fit 軟體語言：英文 開發人員：Microdose 官方網站：https://www.microdosegames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲直接進入 Level 1，依照小手的指示劃出切割線就能將物品切開。





讓物品完全的掉入箱中，沒有超過虛線即可過關。





每一個關卡都分為幾個小關，需全部裝箱完畢才能完全過關。





物品的種類跟箱子的形狀都有很多不同的變化，總之就是要把東西裝進去就對了。





在左上角會顯示可用的切割數，若在切割數用完之前都還無法成功將東西裝到箱中就算失敗。不過若已經拿到了至少一星，還是可以過關的唷！但如果連一星都沒拿到，該關卡就必須從最前面的小關從頭開始。