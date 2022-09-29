「Slice & Fit」超療癒的物品切割裝箱遊戲
想要讓腦袋放空的時候，最適合來玩「Slice & Fit」這樣簡單的小遊戲，在每個關卡裡都會有些東西卡在箱子口下不去，玩家只有一個目標，就是透過切割物品，讓它們可以全都裝進箱子裡！
物品的種類很多元化而且超乎想像，，
就算真的把切割數用盡了還裝不進去也沒關係，只是會少拿幾顆星過關而已，還是可以進入下一關繼續挑戰，沒有給玩家太多的壓力與限制，在不斷切割的過程中，享受破壞的樂趣，越玩越療癒哦！雖然是免費下載的小遊戲，但就算連網路玩也沒有出現廣告干擾，有興趣的朋友，就一起來玩看看吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Slice & Fit 軟體語言：英文 開發人員：Microdose 官方網站：https://www.microdosegames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲直接進入 Level 1，依照小手的指示劃出切割線就能將物品切開。
讓物品完全的掉入箱中，沒有超過虛線即可過關。
每一個關卡都分為幾個小關，需全部裝箱完畢才能完全過關。
物品的種類跟箱子的形狀都有很多不同的變化，總之就是要把東西裝進去就對了。
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在左上角會顯示可用的切割數，若在切割數用完之前都還無法成功將東西裝到箱中就算失敗。不過若已經拿到了至少一星，還是可以過關的唷！但如果連一星都沒拿到，該關卡就必須從最前面的小關從頭開始。